Выручка банка «Санкт-Петербург» по РСБУ в июне снизилась на 10,6% год к году

Чистая прибыль за июнь составила 2 млрд руб. (+17,4% год к году), а за полгода – 16,6 млрд руб. (-39,2%). Операционные расходы в июне выросли на 14,4% до 2,8 млрд руб., а в первом полугодии – на 29,2% до 15,3 млрд руб.