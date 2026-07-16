Выручка банка «Санкт-Петербург» по РСБУ в июне снизилась на 10,6% год к году
Выручка банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) по РСБУ в июне снизилась на 10,6% в годовом выражении и достигла 7,6 млрд руб. За полгода кредитная организация получила 43,7 млрд руб., что на 13,1% ниже первого полугодия 2025 г. Итоги деятельности банк опубликовал на своем сайте.
Чистая прибыль за июнь составила 2 млрд руб. (+17,4% год к году), а за полгода – 16,6 млрд руб. (-39,2%). Операционные расходы в июне выросли на 14,4% до 2,8 млрд руб., а в первом полугодии – на 29,2% до 15,3 млрд руб.
Рентабельность капитала (ROE) по итогам июня вышла в 11,4%, а за первые шесть месяцев – в 15,5%. Отношение издержек к доходам (CIR) – 36,5% и 34,9% соответственно. Стоимость риска (CoR) в первом летнем месяце составила 2,7%, а в первом полугодии – 1,5%.
6 марта банк «Санкт-Петербург» опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 г. Тогда чистая прибыль снизилась на 25,5% в годовом выражении до 37,8 млрд руб. Чистый процентный доход по итогам прошлого года вырос на 10,2% и составил 77,8 млрд руб., комиссионный доход увеличился на 1,6% до 11,8 млрд руб.
28 апреля акционеры банка утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в размере 26,23 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 руб. – на привилегированную. С учетом промежуточных дивидендов общий объем выплат за прошлый год составит 42,84 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,44 руб. – на привилегированную бумагу.