Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,492+0,45%KAZT250,4-4,43%OKEY40,13-0,45%IMOEX2 051,29-2,87%RTSI828,92-2,87%RGBI111,04-1,06%RGBITR743,17-1%
Главная / Финансы /

Выручка банка «Санкт-Петербург» по РСБУ в июне снизилась на 10,6% год к году

Ведомости

Выручка банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) по РСБУ в июне снизилась на 10,6% в годовом выражении и достигла 7,6 млрд руб. За полгода кредитная организация получила 43,7 млрд руб., что на 13,1% ниже первого полугодия 2025 г. Итоги деятельности банк опубликовал на своем сайте.

Чистая прибыль за июнь составила 2 млрд руб. (+17,4% год к году), а за полгода – 16,6 млрд руб. (-39,2%). Операционные расходы в июне выросли на 14,4% до 2,8 млрд руб., а в первом полугодии – на 29,2% до 15,3 млрд руб.

Рентабельность капитала (ROE) по итогам июня вышла в 11,4%, а за первые шесть месяцев – в 15,5%. Отношение издержек к доходам (CIR) – 36,5% и 34,9% соответственно. Стоимость риска (CoR) в первом летнем месяце составила 2,7%, а в первом полугодии – 1,5%.

6 марта банк «Санкт-Петербург» опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 г. Тогда чистая прибыль снизилась на 25,5% в годовом выражении до 37,8 млрд руб. Чистый процентный доход по итогам прошлого года вырос на 10,2% и составил 77,8 млрд руб., комиссионный доход увеличился на 1,6% до 11,8 млрд руб.

28 апреля акционеры банка утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в размере 26,23 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 руб. – на привилегированную. С учетом промежуточных дивидендов общий объем выплат за прошлый год составит 42,84 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,44 руб. – на привилегированную бумагу.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её