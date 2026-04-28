Акционеры банка «Санкт-Петербург» утвердили дивиденды за 2025 год

Ведомости

Акционеры банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) решили выплатить финальные дивиденды за 2025 г. в размере 26,23 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 руб. на одну привилегированную бумагу. Об этом пишет «Интерфакс».

С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов общий размер выплат за прошлый год составит 42,84 руб. на обыкновенную акцию и 0,44 руб. на привилегированную.

6 марта БСПБ опубликовал отчет по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль финансовой организации снизилась на 25,5% в годовом выражении и достигла 37,8 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 10,2% до 77,8 млрд руб. Комиссионный доход вырос на 1,6% и составил 11,8 млрд руб. Рентабельность капитала зафиксировалась на уровне 18,1% с 27,1% в 2024 г.

По итогам I квартала 2026 г. чистая прибыль банка упала на 38,3% и достигла 9,6 млрд руб. Рентабельность капитала составила 17,8%. Выручка снизилась на 14,9% до 21,3 млрд руб. Чистый процентный доход сократился на 13% до 17,2 млрд руб. Чистый комиссионный доход увеличился на 1,5% и достиг 2,8 млрд руб.

