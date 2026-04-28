Акционеры банка «Санкт-Петербург» утвердили дивиденды за 2025 год

6 марта БСПБ опубликовал отчет по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль финансовой организации снизилась на 25,5% в годовом выражении и достигла 37,8 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 10,2% до 77,8 млрд руб. Комиссионный доход вырос на 1,6% и составил 11,8 млрд руб. Рентабельность капитала зафиксировалась на уровне 18,1% с 27,1% в 2024 г.