Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» снизилась на 38,3% за I квартал
Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) по итогам I квартала 2026 г. снизилась на 38,3% относительно такого же периода прошлого года и достигла 9,6 млрд руб. В марте показатель сократился на 34,1% до 3,5 млрд руб.
Рентабельность капитала (ROE) за I квартал составила 17,8%. Выручка по результатам квартала упала на 14,9% в годовом выражении и достигла 21,3 млрд руб. В марте она уменьшилась на 10,2% до 7,7 млрд руб.
Чистый процентный доход за квартал снизился на 13% и составил 17,2 млрд руб. За месяц показатель показал падение на 15,5% до 5,8 млрд руб. Чистый комиссионный доход вырос за I квартал на 1,5% и достиг 2,8 млрд руб. При этом в марте он уменьшился на 10,2% до 1 млрд руб.
На 1 апреля кредитный портфель до вычета резервов вырос на 1,1% относительно 1 января и составил 948 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель увеличился с начала года на 0,8% до 742,1 млрд руб. Розничный кредитный портфель возрос на 2,1% и достиг 205,9 млрд руб. Средства клиентов продемонстрировали рост на 2% до 891,4 млрд руб. Средства корпоративных клиентов увеличились на 0,7% и составили 368,4 млрд руб. Средства розничных клиентов выросли на 2,9% до 523 млрд руб.
6 марта БСПБ опубликовал финансовый отчет по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль банка снизилась на 25,5% год к году и достигла 37,8 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 10,2% и составил 77,8 млрд руб. Комиссионный доход вырос на 1,6% до 11,8 млрд руб. Рентабельность капитала зафиксировалась на уровне 18,1% против 27,1% годом ранее.
20 марта наблюдательный совет финансовой организации рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 26,23 руб. на обыкновенную акцию и 0,22 руб. на привилегированную бумагу. Дивидендная доходность составит 7,8% и 0,4% соответственно.