Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» снизилась на 38,3% за I квартал

На 1 апреля кредитный портфель до вычета резервов вырос на 1,1% относительно 1 января и составил 948 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель увеличился с начала года на 0,8% до 742,1 млрд руб. Розничный кредитный портфель возрос на 2,1% и достиг 205,9 млрд руб. Средства клиентов продемонстрировали рост на 2% до 891,4 млрд руб. Средства корпоративных клиентов увеличились на 0,7% и составили 368,4 млрд руб. Средства розничных клиентов выросли на 2,9% до 523 млрд руб.