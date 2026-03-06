Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО сократилась на 25,5%
Чистая прибыль по МСФО банка «Санкт-Петербург» сократилась до 37,8 млрд руб. в 2025 г. Это на 25,5% меньше в сравнении с показателем 2024 г., следует из отчетности на сайте организации.
Чистый процентный доход компании достиг 77,8 млрд руб. Показатель увеличился на 10,2% год к году. Комиссионный доход при этом вырос на 1,6% до 11,8 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) зафиксировалась в 2025 г. на уровне 18,1% (против 27,1% в 2024 г.)
26 января стало известно, что чистая прибыль банка по РСБУ сократилась на 22% относительно 2024 г. и достигла 39,7 млрд руб. Выручка при этом выросла на 2,5% до 96,6 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 5,9% до 74,4 млрд руб.
16 февраля председатель правления БСПБ Александр Савельев сообщил, что финансовая организация рассматривает возможность направить на выплату дивидендов по результатам 2025 г. 50% от чистой прибыли по МСФО.