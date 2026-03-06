Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО сократилась на 25,5%

Ведомости

Чистая прибыль по МСФО банка «Санкт-Петербург» сократилась до 37,8 млрд руб. в 2025 г. Это на 25,5% меньше в сравнении с показателем 2024 г., следует из отчетности на сайте организации.

Чистый процентный доход компании достиг 77,8 млрд руб. Показатель увеличился на 10,2% год к году. Комиссионный доход при этом вырос на 1,6% до 11,8 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) зафиксировалась в 2025 г. на уровне 18,1% (против 27,1% в 2024 г.)

26 января стало известно, что чистая прибыль банка по РСБУ сократилась на 22% относительно 2024 г. и достигла 39,7 млрд руб. Выручка при этом выросла на 2,5% до 96,6 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 5,9% до 74,4 млрд руб.

16 февраля председатель правления БСПБ Александр Савельев сообщил, что финансовая организация рассматривает возможность направить на выплату дивидендов по результатам 2025 г. 50% от чистой прибыли по МСФО.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте