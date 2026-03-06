Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО сократилась на 25,5%

Чистый процентный доход компании достиг 77,8 млрд руб. Показатель увеличился на 10,2% год к году. Комиссионный доход при этом вырос на 1,6% до 11,8 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) зафиксировалась в 2025 г. на уровне 18,1% (против 27,1% в 2024 г.)