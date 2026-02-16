БСПБ может направить на выплату дивидендов 50% прибыли за 2025 год
Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) рассматривает возможность направить на выплату дивидендов по результатам 2025 г. 50% от чистой прибыли по МСФО. Об этом сообщил председатель правления финансовой организации Александр Савельев.
26 января БСПБ опубликовал результаты за прошлый год. Чистая прибыль банка по РСБУ без учета событий после отчетной даты упала на 22% относительно 2024 г. и достигла 39,7 млрд руб. ROE за год составила 19,1%. Выручка увеличилась на 2,5% до 96,6 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 5,9% до 74,4 млрд руб. Чистый комиссионный доход возрос на 3,1% до 12 млрд руб.
Операционные расходы продемонстрировали рост на 9,8% до 27,7 млрд руб. Показатель отношения издержек к доходам (CIR) составил 28,7%. Расходы на резервы по кредитам достигли 15,8 млрд руб. Стоимость риска составила 1,9%.
26 сентября 2025 г. акционеры БСПБ утвердили выплату дивидендов за первое полугодие прошлого года в размере 16,61 руб. на обыкновенную и 0,22 руб. на привилегированную акцию. Всего на их выплату финансовая организация направила 7,4 млрд руб., что соответствует 30% ее чистой прибыли по МСФО.