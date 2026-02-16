БСПБ может направить на выплату дивидендов 50% прибыли за 2025 год

26 января БСПБ опубликовал результаты за прошлый год. Чистая прибыль банка по РСБУ без учета событий после отчетной даты упала на 22% относительно 2024 г. и достигла 39,7 млрд руб. ROE за год составила 19,1%. Выручка увеличилась на 2,5% до 96,6 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 5,9% до 74,4 млрд руб. Чистый комиссионный доход возрос на 3,1% до 12 млрд руб.