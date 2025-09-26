Акционеры банка «Санкт-Петербург» утвердили дивиденды за первое полугодие
Акционеры банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) проголосовали за выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 г. в размере 16,61 руб. на одну обыкновенную и 0,22 руб. на одну привилегированную акцию. Об этом сообщает центр раскрытия корпоративной информации.
Всего на выплату дивидендов за указанный период будут направлены 7,4 млрд руб., что соответствует 30% чистой прибыли банка по МСФО. В качестве даты закрытия реестра акционеров для получения дивидендов установлено 6 октября.
22 августа БСПБ подвел итоги работы за первое полугодие 2025 г. и второй квартал по МСФО и объявил о рекомендации набсовета общему собранию акционеров направить на выплату промежуточных дивидендов 30% чистой прибыли.
Чистая прибыль банка в первой половине текущего года составила 24,7 млрд руб. (+1,4% год к году). Полугодовая выручка выросла на 13,9% и достигла 50,8 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) за полугодие составила 24% (год назад было 27%).
После выхода отчетности на торгах обыкновенные акции «Санкт-Петербурга» подешевели на 5,71% до 366,52 руб., «префы» – на 0,38% до 65,65 руб. В «Цифра брокере» выразили мнение, что размер рекомендованных набсоветом дивидендов оказался ниже рыночных ожиданий, дивдоходность выглядит скромной и вряд ли станет драйвером для акций.