Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акционеры банка «Санкт-Петербург» утвердили дивиденды за первое полугодие

Ведомости

Акционеры банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) проголосовали за выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 г. в размере 16,61 руб. на одну обыкновенную и 0,22 руб. на одну привилегированную акцию. Об этом сообщает центр раскрытия корпоративной информации.

Всего на выплату дивидендов за указанный период будут направлены 7,4 млрд руб., что соответствует 30% чистой прибыли банка по МСФО. В качестве даты закрытия реестра акционеров для получения дивидендов установлено 6 октября.

22 августа БСПБ подвел итоги работы за первое полугодие 2025 г. и второй квартал по МСФО и объявил о рекомендации набсовета общему собранию акционеров направить на выплату промежуточных дивидендов 30% чистой прибыли.

БСПБ увеличил выручку по РСБУ за восемь месяцев 2025 года на 12,4%

Финансы / Банки

Чистая прибыль банка в первой половине текущего года составила 24,7 млрд руб. (+1,4% год к году). Полугодовая выручка выросла на 13,9% и достигла 50,8 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) за полугодие составила 24% (год назад было 27%).

После выхода отчетности на торгах обыкновенные акции «Санкт-Петербурга» подешевели на 5,71% до 366,52 руб., «префы» – на 0,38% до 65,65 руб. В «Цифра брокере» выразили мнение, что размер рекомендованных набсоветом дивидендов оказался ниже рыночных ожиданий, дивдоходность выглядит скромной и вряд ли станет драйвером для акций.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её