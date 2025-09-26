Акционеры банка «Санкт-Петербург» утвердили дивиденды за первое полугодие

После выхода отчетности на торгах обыкновенные акции «Санкт-Петербурга» подешевели на 5,71% до 366,52 руб., «префы» – на 0,38% до 65,65 руб. В «Цифра брокере» выразили мнение, что размер рекомендованных набсоветом дивидендов оказался ниже рыночных ожиданий, дивдоходность выглядит скромной и вряд ли станет драйвером для акций.