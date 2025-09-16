БСПБ увеличил выручку по РСБУ за восемь месяцев 2025 года на 12,4%
Выручка банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за восемь месяцев 2025 г. выросла на +12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 66,8 млрд руб. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Чистая прибыль за восемь месяцев текущего года упала на 6,2% год к году и составила 31,7 млрд руб. Чистый процентный доход за указанный период увеличился на 14,2% и достиг 51,5 млрд руб. Чистый комиссионный доход сократился на 1,3% до 7,6 млрд руб. Операционные расходы выросли на 5,3% и достигли 16,6 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) составила 22,8%.
Выручка банка за август 2025 г. сократилась на 0,3% по сравнению с августом 2024 г., до 7,6 млрд руб. Чистая прибыль за последний месяц лета упала на 41% и достигла 2,6 млрд руб. Чистый комиссионный доход в августе текущего года снизился на 9,3%, до 1 млрд руб. Чистый процентный доход уменьшился на 5,3% и составил 5,6 млрд руб. В финансовой организации указали, что снижение произошло на фоне динамики ключевой ставки из-за специфики бизнес-модели БСПБ, основанной на значительной доле «дешевого» фондирования и корпоративных кредитов с плавающей ставкой.
По состоянию на 1 сентября 2025 г. кредитный портфель до вычета резервов вырос на 6% по сравнению с 1 января этого года до 790,3 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель увеличился с начала года на 4,4% и достиг 608,5 млрд руб. Розничный кредитный портфель показал рост на 11,5% и составил 181,8 млрд руб.
Уровень просроченной задолженности составил 2,3%. (2,7% на 1 января 2025 г.), уровень покрытия резервами просроченной задолженности – 172.4%. (160,1% в начале года). Средства клиентов выросли на 3% и достигли 732,8 млрд руб. Средства корпоративных клиентов сократились на 8,7%, до 259,7 млрд руб. Средства розничных клиентов возросли на 10,8% и достигли 473,1 млрд руб.
22 августа БСПБ подвел итоги работы за первое полугодие и II квартал по международным стандартам. Банк также объявил о рекомендации набсовета общему собранию акционеров направить на выплату промежуточных дивидендов 30% чистой прибыли, или 16,61 руб. на обыкновенную акцию и 22 коп. – на привилегированную. Общая сумма выплат по итогам полугодия составит 7,4 млрд руб. Собрание акционеров запланировано на 25 сентября.