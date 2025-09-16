БСПБ увеличил выручку по РСБУ за восемь месяцев 2025 года на 12,4%

Выручка банка за август 2025 г. сократилась на 0,3% по сравнению с августом 2024 г., до 7,6 млрд руб. Чистая прибыль за последний месяц лета упала на 41% и достигла 2,6 млрд руб. Чистый комиссионный доход в августе текущего года снизился на 9,3%, до 1 млрд руб. Чистый процентный доход уменьшился на 5,3% и составил 5,6 млрд руб. В финансовой организации указали, что снижение произошло на фоне динамики ключевой ставки из-за специфики бизнес-модели БСПБ, основанной на значительной доле «дешевого» фондирования и корпоративных кредитов с плавающей ставкой.