Чистая прибыль БСПБ по РСБУ снизилась на 22% в 2025 году

Чистая прибыль в декабре прошлого года снизилась на 17% по сравнению с таким же периодом годом ранее до 2,7 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) в 2025 г. составила 19,1%, в декабре – 14,6%. Выручка за год выросла на 2,5% и достигла 96,6 млрд руб. В декабре выручка упала на 16% до 8,4 млрд руб.