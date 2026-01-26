Чистая прибыль БСПБ по РСБУ снизилась на 22% в 2025 году
Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) по РСБУ без учета событий после отчетной даты по итогам 2025 г. сократилась на 22% относительно 2024 г. и достигла 39,7 млрд руб.
Чистая прибыль в декабре прошлого года снизилась на 17% по сравнению с таким же периодом годом ранее до 2,7 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) в 2025 г. составила 19,1%, в декабре – 14,6%. Выручка за год выросла на 2,5% и достигла 96,6 млрд руб. В декабре выручка упала на 16% до 8,4 млрд руб.
Чистый процентный доход в прошлом году увеличился на 5,9% и достиг 74,4 млрд руб. В декабре показатель сократился на 15,6% до 5,8 млрд руб. Чистый комиссионный доход возрос за год на 3,1% до 12 млрд руб. Показатель за месяц показал рост на 3,6% до 1,3 млрд руб.
Операционные расходы по результатам 2025 г. увеличились на 9,8% и достигли 27,7 млрд руб. Показатель отношения издержек к доходам (CIR) составил 28,7%. Расходы на резервы по кредитам за год достигли 15,8 млрд руб. Стоимость риска за указанный период составила 1,9%.
В сентябре 2025 г. акционеры БСПБ одобрили выплату дивидендов за первое полугодие прошлого года в размере 16,61 руб. на одну обыкновенную и 0,22 руб. на одну привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов за указанный период финансовая организация направила 7,4 млрд руб., что соответствует 30% ее чистой прибыли по МСФО.