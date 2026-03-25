Клиенты принесли в банки 3,2 трлн рублей в феврале

Клиенты принесли в банки 3,2 трлн рублей в февралеСредства населения росли за счет текущих счетов, а компаний – в основном из-за технического фактора
В феврале средства клиентов банков – компаний и граждан – без учета счетов эскроу увеличились на 2,3% до 131,6 трлн руб. после падения на 0,6% в январе, указано в материале ЦБ о развитии банковского сектора за прошлый месяц. Такую динамику клиентских средств регулятор объяснил поступлениями в рублях.
Средства населения увеличились на 1,9% до 67,2 трлн руб. после сезонного сокращения в январе на 1,4%. Рублевые средства в феврале выросли на 1,4 трлн руб., или 2,2%, по сравнению с январем. В материале такой рост объясняется в большей степени остатками на текущих счетах (+800 млрд руб., или +4,9%). Месяцем ранее рублевые средства сократились на 1,6%, или 1 трлн руб. Срочные вклады населения в феврале при этом увеличились на 600 млрд руб. (+1,3%). По данным регулятора, это объясняется сохранением выгодных ставок (около 14,1% годовых в конце февраля). Средства граждан в валюте в то же время сократились на 160 млрд руб., или 4,6%. Месяцем ранее этот показатель увеличился на 90 млрд руб., или 2,6%.
Средства юридических лиц в феврале выросли на 1,7 трлн руб. (+2,7%) до 64,3 трлн руб. после роста на 0,2% в январе. Но в большей степени это связано с тем, что часть февральских налогов компании выплатили в первых числах марта (около 1 трлн руб.), поскольку день внесения платежей в феврале выпал на выходной. С корректировкой на этот объем налогов прирост корпоративных средств за февраль составил более скромные 600 млрд руб., или 1%.
В феврале объем госсредств в банках уменьшился на значительные 2,9 трлн руб. (-27,1%) до 7,8 трлн руб., что главным образом связано с высокими расходами бюджета, в том числе на авансирование госконтрактов. В январе этот показатель вырос на 5,4%.
По предварительным данным, портфель необеспеченных потребительских кредитов в феврале уменьшился на 0,7% до 12,7 трлн руб. Центробанк отмечает, что основное снижение пришлось на сегмент кредитов наличными. В сегменте кредитных карт активность тоже была более скромной, чем в январе, когда многие заемщики выбирали лимиты после трат в период новогодних праздников. В прошлом месяце портфель необеспеченных потребительских кредитов показал прирост на 0,6% до 12,8 трлн руб.
Спрос на автокредиты в феврале начал постепенно восстанавливаться: портфель вырос на 0,6% после околонулевой динамики января, обусловленной в том числе сезонными факторами, а также повышением утилизационного сбора.
Рост требований банкам к компаниям в феврале составил 600 млрд руб., или 0,6%, увеличившись до 102,5 трлн руб. против снижения на 0,4%в январе. В основном февральский рост обеспечили рублевые кредиты, которые увеличились на 400 млрд руб. (+0,4%). Как отмечает Цб, в то же время кредиты в валюте выросли на 100 млрд руб. (+0,6%), главным образом за счет компаний- экспортеров. Корпоративные кредиты достигли 96,2 трлн руб., увеличившись на 0,5% после январского снижения на 0,4%.
Задолженность населения по ипотеке, по предварительным данным, в феврале выросла на 0,2% до 24,1 трлн руб. после роста на 0,9% в январе. Такое замедление было ожидаемо, отмечает ЦБ, поскольку высокий спрос на семейную ипотеку реализовался в ноябре 2025 г. – январе 2026 г.: заемщики стремились взять кредит до введения с 1 февраля правила одного льготного кредита на одну семью.
Объемы выдач ипотеки в феврале сократились почти на треть до 290 млрд после 425 млрд руб. в январе. Главным образом снижение произошло по семейной ипотеке из-за ужесточения ее условий – до 142 млрд руб. с 326 млрд руб. На кредиты с господдержкой за указанный период пришлось 60% выдач. Месяцем ранее этот показатель составлял около 80%.
Выдачи рыночной ипотеки выросли, но все равно оставались умеренными из-за высоких ставок (116 млрд после 77 млрд руб. в январе). Средняя ставка по выданным за февраль рыночным кредитам составила 19,1% годовых, как и в январе.
Чистая прибыль российских банков в феврале практически не изменилась по сравнению с январем и составила 392 млрд руб. (-0,3%). Рентабельность капитала в годовом выражении осталась на прежнем уровне – 23%.
Основная прибыль банков в феврале снизилась до 347 млрд с январских 411 млрд руб. ЦБ объяснил это сезонным ростом операционных расходов после январских праздников. В частности, они увеличились на 40 млрд руб. (+14%), включая рост затрат на рекламу на 14 млрд руб. (почти втрое) и на персонал – на 11 млрд руб. (+6%). Зато неосновные доходы в структуре прибыли, напротив, существенно выросли – до 121 млрд руб., что на 90 млрд руб. больше января. Банки получили 54 млрд руб. дивидендов от дочерних компаний (против 3 млрд руб. в январе), а также заработали 52 млрд руб. на операциях с иностранной валютой (5 млрд руб. месяцем ранее) на фоне ослабления рубля к доллару примерно на 2%.
В 2025 г. российские банки заработали 3,5 трлн руб., что немного меньше рекордного показателя 2024 г. (3,8 трлн руб.). Центральный банк объяснил это увеличением стоимости кредитных рисков. Рентабельность капитала в банковском секторе в прошлом году снизилась до 18% с 23% в 2024 г.
По итогам 2026 г. ЦБ ожидает прибыль банков в размере 3,1–3,6 трлн руб., говорил в феврале директор департамента банковского регулирования и аналитики Александр Данилов. Финансовый университет при правительстве РФ сообщал, что 2026 г. для российского банковского сектора, вероятнее всего, станет периодом умеренного и более устойчивого роста.