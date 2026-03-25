Клиенты принесли в банки 3,2 трлн рублей в феврале

Средства населения увеличились на 1,9% до 67,2 трлн руб. после сезонного сокращения в январе на 1,4%. Рублевые средства в феврале выросли на 1,4 трлн руб., или 2,2%, по сравнению с январем. В материале такой рост объясняется в большей степени остатками на текущих счетах (+800 млрд руб., или +4,9%). Месяцем ранее рублевые средства сократились на 1,6%, или 1 трлн руб. Срочные вклады населения в феврале при этом увеличились на 600 млрд руб. (+1,3%). По данным регулятора, это объясняется сохранением выгодных ставок (около 14,1% годовых в конце февраля). Средства граждан в валюте в то же время сократились на 160 млрд руб., или 4,6%. Месяцем ранее этот показатель увеличился на 90 млрд руб., или 2,6%.