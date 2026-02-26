Банки резко нарастили прибыль в январе после сезонного спада декабря

Банки резко нарастили прибыль в январе после сезонного спада декабряОна достигла 394 млрд рублей и также превысила значение января 2025 года
Чистая прибыль банковского сектора в январе составила 394 млрд руб. и выросла в 2,2 раза относительно декабря 2025 г. (176 млрд руб.), на который традиционно приходятся повышенные расходы банков на рекламу и формирование резервов. Об этом ЦБ сообщил в очередном обзоре о развитии сектора. Кроме того, показатель значительно увеличился по сравнению с январем 2025 г., в который банки заработали 286 млрд руб.
Рентабельность капитала в январе 2026 г. в годовом выражении достигла 23% после примерно 11% месяцем ранее. В январе 2025 г. доходность на капитал была 19%.
Основная прибыль в январе 2026 г. составила 411 млрд руб., увеличившись по сравнению с декабрем на 308 млрд руб., несмотря на сокращение чистых процентных и комиссионных доходов (ЧПД и ЧКД) в совокупности на 168 млрд руб. (-16%). ЦБ отмечает, что это произошло из-за сезонного ослабления деловой активности, характерного для января.
Рост основной прибыли объясняется снижением отчислений в резервы на 269 млрд руб., или на 64%, а также операционных расходов на 207 млрд руб. (-40% по сравнению с декабрем), главным образом на рекламу и персонал.
Неосновные доходы банковского сектора составили 34 млрд руб., что на 102 млрд руб., или на 75%, меньше декабря. В части волатильных доходов это связано с сокращением доходов по ценным бумагам на 51 млрд руб. (-85%) и дивидендов от дочерних структур на 25 млрд руб. (-78%).
Совокупный финансовый результат сектора в январе 2026 г. достиг 357 млрд против 256 млрд руб. в декабре и вырос на 29%. В январе 2025 г. показатель составлял 235 млрд руб. Кроме того, за первый месяц 2026 г. банки отразили в капитале отрицательную переоценку долговых бумаг в размере 37 млрд руб. В итоге капитал вырос на 298 млрд руб., достигнув 20,5 трлн руб.
Средства населения в январе уменьшились на 900 млрд руб. (-1,4%) после +5,6% в декабре и составили 65,9 трлн руб. Подобное происходит каждый год: в декабре компании выплачивают премии и бонусы, государство авансирует социальные платежи, а в январе люди снимают часть средств со счетов и в целом много тратят во время длинных праздников. Средства компаний продолжили умеренно расти на 100 млрд руб. (0,2% после 0,7% в декабре) благодаря поступлениям на валютные счета (+2,6%). Их размер достиг 62,4 трлн руб.
Требования банков к компаниям в январе сократились на 400 млрд руб., или на 0,4%, после роста на 600 млрд руб. в декабре. Это произошло в результате погашения рублевых кредитов (1 трлн руб., -1,1%). Валютные кредиты выросли на 500 млрд руб. в рублевом эквиваленте, или на 5 %, в том числе за счет компаний-экспортеров. На динамику кредитования главным образом повлияли большие расходы бюджета в декабре–январе. Традиционно пик выплат приходится на декабрь, но второй год подряд высокие госрасходы наблюдаются и в январе, что связано с оперативным заключением и авансированием госконтрактов. Получив бюджетные средства, компании активно погашали свои долги перед банками.
По предварительным данным, в январе 2026 г. задолженность населения по ипотеке достигла 24 трлн руб., а темпы ее роста снизились до 0,9% после декабрьских 2,4%. Тем не менее, это высокий результат для начала года, когда активность на ипотечном рынке обычно снижается из-за длительных праздников, отмечает Банк России. Объемы ипотечных выдач составили 425 млрд руб., сократившись в 1,9 раза по сравнению с декабрем, когда он составлял 811 млрд руб. Рост был обусловлен ужесточением условий «Семейной ипотеки» (80% выдач), так как заемщики стремились оформить кредит до введения с 1 февраля правила «один льготный кредит на семью».
Портфель необеспеченных потребительских ссуд вырос на 0,9%, до 12,8 трлн руб., после того как в декабре сократился на 0,7%. Такой рост Центробанк связывает с увеличением расходов населения во время новогодних праздников. Некоторые заемщики могли чаще использовать кредитные лимиты и реже досрочно погашать задолженность.
В то же время портфель автокредитов в январе уменьшился на 1%, хотя в декабре наблюдался рост на 1,1%. Это связано с увеличением утилизационного сбора, вступившего в силу 1 декабря, и высокими ценами на автомобили.
В 2025 г. российские банки заработали 3,5 трлн руб., что немного меньше рекордного показателя 2024 г. (3,8 трлн руб.). Центральный банк объяснил это увеличением стоимости кредитных рисков. Рентабельность капитала в банковском секторе в прошлом году снизилась до 18% с 23% в 2024 г.
По итогам 2026 г. ЦБ ожидает прибыль банков в размере 3,1-3,6 трлн руб., говорил в феврале директор департамента банковского регулирования и аналитики Александр Данилов. Финансовый университет при правительстве РФ сообщал, что 2026 г. для российского банковского сектора, вероятнее всего, станет периодом умеренного и более устойчивого роста.