Банки резко нарастили прибыль в январе после сезонного спада декабря

Требования банков к компаниям в январе сократились на 400 млрд руб., или на 0,4%, после роста на 600 млрд руб. в декабре. Это произошло в результате погашения рублевых кредитов (1 трлн руб., -1,1%). Валютные кредиты выросли на 500 млрд руб. в рублевом эквиваленте, или на 5 %, в том числе за счет компаний-экспортеров. На динамику кредитования главным образом повлияли большие расходы бюджета в декабре–январе. Традиционно пик выплат приходится на декабрь, но второй год подряд высокие госрасходы наблюдаются и в январе, что связано с оперативным заключением и авансированием госконтрактов. Получив бюджетные средства, компании активно погашали свои долги перед банками.