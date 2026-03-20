Набсовет БСПБ рекомендовал дивиденды за 2025 год
Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2025 г. в размере 26,23 руб. на обыкновенную акцию и 0,22 руб. на привилегированную бумагу.
Дивидендная доходность составит 7,8% и 0,4% соответственно. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается утвердить 12 мая.
6 марта БСПБ представил финансовые результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль банка снизилась на 25,5% в годовом выражении и достигла 37,8 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 10,2% год к году и составил 77,8 млрд руб. Комиссионный доход вырос на 1,6% до 11,8 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) зафиксировалась на уровне 18,1% по сравнению с 27,1% годом ранее.
16 февраля председатель правления БСПБ Александр Савельев заявил, что финансовая организация рассматривает возможность направить на выплату дивидендов за 2025 г. 50% от чистой прибыли по МСФО.