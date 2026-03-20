Банк «Санкт-Петербург» выкупит акции на сумму до 3 млрд рублей
Банк «Санкт-Петербург» анонсировал программу обратного выкупа собственных акций. Согласно официальному заявлению, наблюдательный совет финансового учреждения одобрил приобретение 9 млн обыкновенных акций.
Стоимость одной акции составил 340 руб., а общая сумма инвестиций – 3 млрд руб. программа будет реализована в период с 10 апреля по 22 мая 2026 г.
Политика банка в отношении выкупа акций носит систематический характер. Наблюдательный совет рассматривает подобные инициативы дважды в год, а выкупленные ценные бумаги впоследствии погашаются для повышения ликвидности оставшихся акций на рынке.
В последний раз БСПБ проводил buyback осенью 2025 г. Тогда объем выкупа составил до 5 млрд руб. Программа действует с 6 октября 2025 г. до 22 мая 2026 г.
Чистая прибыль по МСФО банка «Санкт-Петербург» сократилась до 37,8 млрд руб. в 2025 г. Это на 25,5% меньше в сравнении с показателем 2024 г. Чистый процентный доход компании достиг 77,8 млрд руб. Показатель увеличился на 10,2% год к году. Комиссионный доход при этом вырос на 1,6% до 11,8 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) зафиксировалась в 2025 г. на уровне 18,1% (против 27,1% в 2024 г.)