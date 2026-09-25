Банк «Санк-Петербург» погасит часть выкупленных акций

Объем средств корпоративных клиентов сократился на 4,9% с начала 2026 г. и составил 348,5 млрд руб. Остатки на счетах розничных клиентов уменьшились на 7,6% до 560,8 млрд руб. Норматив достаточности основного капитала банка на 1 июля 2026 г. составил 17,3%. Для сравнения: на начало года этот показатель находился на уровне 19,7%.