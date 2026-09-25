Банк «Санк-Петербург» погасит часть выкупленных акций
Акционеры ПАО «Банк Санкт-Петербург» одобрили погашение 6,25 млн обыкновенных акций, которые были выкуплены ранее. Также они утвердили размер дивидендов за первое полугодие – 19,17 руб. на обыкновенную акцию и 0,22 на привилегированную. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
В результате погашения общее количество обыкновенных акций сократится на 1,4% – с 445,4 млн до 439,1 млн. Таким образом кредитная организация уменьшит уставный капитал.
Акционеры также утвердили дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 5 октября.
Банк «Санкт-Петербург» по итогам первого полугодия получил 16,5 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Показатель снизился на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Корпоративный кредитный портфель с начала года увеличился на 6% и достиг 805,9 млрд руб. Объем кредитов, выданных физическим лицам, вырос на 5,4% до 212 млрд руб.
Объем средств корпоративных клиентов сократился на 4,9% с начала 2026 г. и составил 348,5 млрд руб. Остатки на счетах розничных клиентов уменьшились на 7,6% до 560,8 млрд руб. Норматив достаточности основного капитала банка на 1 июля 2026 г. составил 17,3%. Для сравнения: на начало года этот показатель находился на уровне 19,7%.