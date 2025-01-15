Российские фармкомпании стали разрабатывать больше сложных лекарств

Российские фармкомпании стали разрабатывать больше сложных лекарствДо этого два года они замещали в основном простые дженерики
Количество одобренных Минздравом в 2024 г. клинических исследований (КИ) снизилось по отношению к 2023 г. на 17,7% до 626, следует из подсчетов «Ведомостей» на основе данных госреестра лекарственных средств (ГРЛС).
В 2023 г. этот показатель, по данным Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), вырос на 2,8% до 740. Но уже в первом полугодии 2024 г. количество одобренных КИ снизилось на 26,4% до 251, сообщала ассоциация.
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