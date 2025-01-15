Российские фармкомпании стали разрабатывать больше сложных лекарств

В 2023 г. этот показатель, по данным Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), вырос на 2,8% до 740. Но уже в первом полугодии 2024 г. количество одобренных КИ снизилось на 26,4% до 251, сообщала ассоциация.