В России резко выросла заболеваемость менингитом

Эксперты связывают всплеск инфекции с низким охватом вакцинации среди мигрантов – на их долю приходится около 60% новых случаев. При этом вакцинация детей в столице, проводимая с 2021 г., позволила сократить их долю среди заболевших до 15%. Специалисты предлагают расширить программу вакцинации, включив в нее школьников, студентов и мигрантов.