Вакцину от аллергии на пыльцу березы планируют зарегистрировать в 2026 году

Ведомости

Временная регистрация в России вакцины от аллергии планируется во II квартале 2026 г., сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова ходе пресс-конференции «Главное в науках о жизни: от открытий до реализации национальной стратегии».

«После сезона пыления 2026 г. мы надеемся уже подать на постоянную регистрацию эту вакцину», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По словам Скворцовой, параллельно сейчас завершается набор пациентов для третьей фазы клинических исследований вакцины.

4 сентября 2025 г. глава ФМБА рассказала, что вакцина от аллергии в ближайшее время будет доступна для массового применения. По ее словам, уже были завершены первая и вторая фазы клинических исследований препарата.

