На отечественные препараты пришлось 62% упаковок противоопухолевых средств в РФ

В категорию средств для лечения диабета входят не только подобные семаглутиду и тирзепатиду снижающие аппетит препараты, отметил Беспалов. Она включает в себя и другие группы средств – например, инсулины. В 2026 г. отечественные компании обеспечивают лишь около 46% упаковок, сказал он (данные RNC Pharma). В кардиологическом сегменте доля отечественных лекарств по итогам января – сентября 2026 г. составила 82%. В стране выпускается 100% эналаприла для снижения артериального давления и 84% – фенилэфрина для его повышения. Также Россия нарастила производство бисопролола и индапамида до 86 и 95% на рынке соответственно. Одновременно был локализован выпуск ранее импортируемого азилсартана медоксомила для лечения гипертонии.