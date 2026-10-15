На отечественные препараты пришлось 62% упаковок противоопухолевых средств в РФ

На отечественные препараты пришлось 62% упаковок противоопухолевых средств в РФДля сравнения, доля российских лекарств от диабета сегодня составляет порядка 90% этого сегмента
Доля российских противоопухолевых препаратов на рынке составила 62% по итогам девяти месяцев 2026 г., следует из данных Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) – оператора системы маркировки «Честный знак». Это соответствует уровню 2021 г., хотя с тех пор страна продвинулась в производстве ряда критически важных молекул – например, гидроксикарбамида.
По итогам девяти месяцев 2026 г. доля российских лекарств на его основе на рынке достигла 8% против полного импорта в предыдущие периоды, сообщил представитель ЦРПТ. Также был налажен выпуск циклофосфамида и тамоксифена для терапии рака молочной железы. Абсолютные цифры в компании не привели.
В категории онкопрепаратов вопрос конкуренции упирается не столько в технологические возможности, сколько в правовые и административные процессы, сказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Это, в частности, вопросы патентной защиты существующих на рынке продуктов, скорость разработки принципиально новых препаратов и возможности быстрого внесения таких разработок в клинические рекомендации, стандарты и перечень ЖНВЛП. Пока процедуры тут «довольно неповоротливые», они не синхронизированы по времени и требуют больших трудозатрат, считает аналитик.
Как считал «Честный знак»
Наибольший прогресс достигнут в импортозамещении лекарств от сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, сказал представитель ЦРПТ. Например, доля упаковок отечественных сахароснижающих препаратов на рынке по итогам 2026 г. составила 90%. Препарат первого выбора метформин, а также применяющиеся совместно с ним гликлазид, дапаглифлозин и вилдаглиптин в России производятся практически полностью. Выпуск семаглутида, глибенкламида и двух видов инсулина тоже локализован целиком.
Средства для лечения сахарного диабета вошли в перечень стратегически значимых лекарств – это дало производителям приоритет при госзакупках и субсидии на организацию полного цикла выпуска препаратов, напомнила гендиректор сервиса для обучения фармацевтов Pharmedu Татьяна Ходанович.
Российские фармкомпании активно инвестировали именно в этот сегмент: «Герофарм» нарастил выпуск препаратов на основе семаглутида, «Промомед» вышел в лидеры по рецептурным препаратам во многом благодаря тирзепатиду, перечислила она. Сахароснижающие препараты сегодня массово назначают и для снижения веса, причем в России – довольно масштабно, добавила Ходанович. Доля российских лекарств для терапии ожирения на рынке составляет 79%, отметили в ЦРПТ.
В категорию средств для лечения диабета входят не только подобные семаглутиду и тирзепатиду снижающие аппетит препараты, отметил Беспалов. Она включает в себя и другие группы средств – например, инсулины. В 2026 г. отечественные компании обеспечивают лишь около 46% упаковок, сказал он (данные RNC Pharma). В кардиологическом сегменте доля отечественных лекарств по итогам января – сентября 2026 г. составила 82%. В стране выпускается 100% эналаприла для снижения артериального давления и 84% – фенилэфрина для его повышения. Также Россия нарастила производство бисопролола и индапамида до 86 и 95% на рынке соответственно. Одновременно был локализован выпуск ранее импортируемого азилсартана медоксомила для лечения гипертонии.
69%
Импортозамещение фармсубстанций продвигается медленнее. По опубликованным в октябре 2026 г. данным Минпромторга, более 80% активных субстанций в натуральном выражении поступает из-за рубежа, а доля импортных компонентов для их синтеза приближается к 90%, сказала «Ведомостям» основатель платформы «Фармзнание» Елена Ватутина. Развивать собственное производство необходимо, но далеко не в каждой группе препаратов это экономически оправданно, отметила она.
Если препарат применяется для лечения редкого заболевания и продается в России в объеме 30 000–50 000 упаковок в год, организация собственного производства субстанции может просто не окупиться. В Индии, одном из крупнейших мировых производителей фармсырья, предприятия работают не только на внутренний рынок, но и поставляют субстанции в другие страны, включая Европу и США. Именно большие объемы выпуска делают производство выгодным, заключила Ватутина.
В России реализуется ряд мер по стимулированию собственного производства лекарств, включая преференциальный режим для отечественных и локализованных в ЕАЭС препаратов, отметил представитель Минздрава. По итогам 2025 г. в стране было зарегистрировано 25 ранее не производившихся в России лекарств из перечня ЖНВЛП, в том числе для лечения рака, эпилепсии и хронического гепатита С, и радиофармацевтический препарат на базе изотопа фтора-18. В первом полугодии 2026 г. отечественные фармпредприятия зарегистрировали еще 10 отечественных аналогов жизненно важных препаратов, добавили в Минздраве.
«Ведомости» направили запрос в Минпромторг с просьбой объяснить, почему доля отечественных онкопрепаратов на рынке не выросла, несмотря на налаживание выпуска ряда лекарств.