В МККК сообщили о числе пропавших без вести с начала конфликта на Украине

В МККК сообщили о числе пропавших без вести с начала конфликта на УкраинеОрганизация фиксирует в среднем 10 000 новых случаев в месяц
Число пропавших без вести во время конфликта России и Украины достигло 275 000 человек. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщила президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер. Гуманитарная организация в среднем фиксирует 10 000 новых случаев в месяц, уточнила она.
«За последние четыре года мы добились значительного прогресса в гуманитарных вопросах. Я очень рада, что нам удалось увеличить число ответов, которые получают семьи, разыскивающие своих родственников», – заявила Сполярич-Эггер.
В 2025 г. МККК изменил метод учета запросов на розыск в контексте международного конфликта. В отличие от предыдущих лет теперь в статистику включены как предварительные запросы (запросы на розыск, которые еще не были формализованы), так и формализованные запросы, что привело к увеличению общего числа, уточнили в организации.
Розыском гражданских лиц, пропавших в результате чрезвычайных ситуаций – будь то стихийное бедствие, вооруженный конфликт или иная ситуация, требующая гуманитарного реагирования, как, например, украинский кризис, – занимается Российский Красный Крест (РКК), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе РКК. После получения обращения о поиске гражданского лица специалисты службы восстановления семейных связей РКК анализируют информацию, при необходимости запрашивают дополнительные сведения.
Затем начинается поиск информации о разыскиваемом человеке через компетентные органы и организации. В рамках этой работы РКК взаимодействует с органами государственной власти пострадавших территорий, уполномоченным по правам человека в РФ и региональными уполномоченными, МЧС России, органами здравоохранения, а также активно сотрудничает с МККК.
Помимо этого РКК оказывает заявителям психологическую помощь. «Если мы видим, что человек находится в трудной жизненной ситуации, через наши региональные отделения или службу помощи оказываем и гуманитарную поддержку», – уточнили в пресс-службе.
Как пояснили в организации, у РКК гораздо шире спектр гуманитарных сервисов, чем просто поиск и восстановление семейных связей и розыск. «Мы видим ситуацию человека целиком и стараемся закрыть его потребности через все доступные нам ресурсы организации», – отметили в РКК.
В международном гуманитарном праве работе МККК по поиску пропавших без вести помогают обязательные юридические нормы договоров и обычного права: они обязывают государства и стороны конфликтов сотрудничать с организацией, говорит партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков. Правовая база – Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним, которые закрепляют право семей знать о судьбе своих родственников и прямо обязывают стороны конфликтов регистрировать всех лиц, лишенных свободы, и незамедлительно передавать эти данные, собирать и передавать друг другу и МККК сведения о пропавших без вести лицах, содействовать их поиску, отмечает Рачков.
Статьи Женевских конвенций о Центральном агентстве по розыску (ЦАР) – глобальной структуре по сбору и сопоставлению данных о пропавших, пленных и перемещенных лицах – наделяют МККК уникальным правом выступать независимым и нейтральным посредником, которому стороны обязаны предоставлять доступ к информации и разрешать посещение мест содержания под стражей, говорит юрист. По его словам, кроме ЦАР у МККК есть инструменты в виде официальных защищенных каналов связи, а также полевая работа и судебная медицина, включающая экспертизу по сбору данных, опознанию останков и сотрудничеству с национальными обществами Красного Креста и Красного Полумесяца.
Государства, по словам Рачкова, признают уникальную роль МККК и допускают его к работе по обе стороны линии фронта благодаря четкому международно-правовому мандату МККК, строгому соблюдению нейтралитета и взаимной выгоде. Эффективность работы МККК держится на пяти ключевых факторах.
Первый – юридическая обязанность государств, прописанная в международных договорах, ратифицированных практически всеми странами мира. Второй – принцип нейтральности и независимости, поскольку МККК не принимает ничью сторону, не осуждает политические действия государств, а его единственная цель – гуманитарная помощь, что позволяет государствам видеть в организации не политического агента врага или третьих стран, а технического посредника. Третий – абсолютная конфиденциальность, поскольку МККК работает по правилу «тихой дипломатии», отчеты о пленных или условиях содержания передаются исключительно руководству воюющих стран и не публикуются в СМИ, в связи с чем государства доверяют МККК, зная, что информация не будет использована для публичной критики или пропаганды. Четвертый – взаимный интерес сторон, так как воюющие государства не могут напрямую взаимодействовать на поле боя или глубоко в тылу врага, им необходим надежный канал связи, и МККК берет эту роль на себя: передает списки пленных, ДНК-профили, помогает координировать эвакуацию тел и обмен письмами между родственниками. Пятый – специализированные институты, включая ЦАР и созданное в 2022 г. отдельное бюро по вопросам конфликта между Россией и Украиной, накапливающие нейтральные базы данных.
«Поэтому допуск МККК через фронт – не жест доброй воли, а прагматичное использование государствами проверенного механизма международного права для решения острых гуманитарных проблем, которые они не способны решить напрямую», – заключает Рачков.