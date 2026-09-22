В МККК сообщили о числе пропавших без вести с начала конфликта на Украине

Первый – юридическая обязанность государств, прописанная в международных договорах, ратифицированных практически всеми странами мира. Второй – принцип нейтральности и независимости, поскольку МККК не принимает ничью сторону, не осуждает политические действия государств, а его единственная цель – гуманитарная помощь, что позволяет государствам видеть в организации не политического агента врага или третьих стран, а технического посредника. Третий – абсолютная конфиденциальность, поскольку МККК работает по правилу «тихой дипломатии», отчеты о пленных или условиях содержания передаются исключительно руководству воюющих стран и не публикуются в СМИ, в связи с чем государства доверяют МККК, зная, что информация не будет использована для публичной критики или пропаганды. Четвертый – взаимный интерес сторон, так как воюющие государства не могут напрямую взаимодействовать на поле боя или глубоко в тылу врага, им необходим надежный канал связи, и МККК берет эту роль на себя: передает списки пленных, ДНК-профили, помогает координировать эвакуацию тел и обмен письмами между родственниками. Пятый – специализированные институты, включая ЦАР и созданное в 2022 г. отдельное бюро по вопросам конфликта между Россией и Украиной, накапливающие нейтральные базы данных.