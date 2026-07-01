Лавров: Россия будет соблюдать принципы международного гуманитарного права
Россия будет выполнять свои обязательства в сфере международного гуманитарного права, заверил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер.
«Мы несмотря ни на что будем выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и рассчитываем, что вы будете аналогичные призывы адресовать и другим вашим партнерам», – сказал он (цитата по ТАСС).
Глава российского МИДа заявил об этом президенту МККК в контексте ситуации на Украине.
В сентябре 2025 г. Лавров также провел встречу с Сполярич-Эггер. Тогда стороны провели «сверку часов» по параметрам работы Москвы и МККК. В частности, они обсудили вопросы гуманитарной деятельности на ключевых региональных направлениях, включая украинский конфликт, ситуацию в Газе, Сирии и Судане.