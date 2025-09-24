Лавров обсудил с главой международного Красного Креста гуманитарную деятельность

В июле этого года глава миссии МККК в России и Белоруссии Борис Мишель рассказал «Ведомостям», что МККК помог вернуть 124 россиянин, вывезенных в украинские Сумы. На тот момент в Сумах оставались до 30 граждан РФ. Мишель заявил, что цель организации заключалась в содействии диалогу между сторонами. Комитет содействовал диалогу между сторонами, передавал их просьбы друг другу, сообщения, списки.