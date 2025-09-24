Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров обсудил с главой международного Красного Креста гуманитарную деятельность

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер обсудили гуманитарную деятельность на Украине. Об этом сообщили в МИД РФ.

«В ходе встречи обсуждались вопросы гуманитарной деятельности на ключевых региональных направлениях, включая украинский кризис, ситуацию в Газе, Сирии и Судане», – говорится в сообщении.

Стороны провели «сверку часов» по параметрам работы Москвы и МККК. Также в ходе переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении регулярных контактов и укреплении практического сотрудничества между Россией и МККК.

Быть нейтральным, где эмоции зашкаливают, трудно

Политика / Интервью

Прошлая встреча Лаврова и Эггер состоялась в сентябре 2023 г. Тогда они также обсудили ситуацию на Украине, в Нагорном Карабахе, Судане, Афганистане и Сирии.

В июле этого года глава миссии МККК в России и Белоруссии Борис Мишель рассказал «Ведомостям», что МККК помог вернуть 124 россиянин, вывезенных в украинские Сумы. На тот момент в Сумах оставались до 30 граждан РФ. Мишель заявил, что цель организации заключалась в содействии диалогу между сторонами. Комитет содействовал диалогу между сторонами, передавал их просьбы друг другу, сообщения, списки.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь