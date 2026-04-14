Российский Красный Крест за пять лет привлек 10 млрд рублей для помощи населению

На примере РКК виден тренд на государственное регулирование некоммерческого сектора, говорит заместитель директора центра «Дипломатия знаний» РГГУ Артур Богачев. В отношении него принят специальный закон, в то время как остальные некоммерческие организации (НКО) работают в соответствии с общим законодательством, в том числе законами об НКО и иностранном влиянии, отметил он. По мнению эксперта, отдельный закон является маркером доверия государства к организации, а само движение РКК выступает основным его партнером в решении гуманитарных задач. По словам Богачева, другие страны тоже отдают подобные задачи НКО, поскольку они могут действовать более гибко, чем государственные структуры.