Российский Красный Крест за пять лет привлек 10 млрд рублей для помощи населению

Российский Красный Крест за пять лет привлек 10 млрд рублей для помощи населениюОн восстановил работу региональных отделений и стал полноценным партнером государства, говорят эксперты
За 2021–2025 гг. помощь Российского Красного Креста (РКК) получили более 8,6 млн человек. В общей сложности организация привлекла за это время свыше 10 млрд руб. на оказание помощи населению, из этой суммы доля государственных средств составила 30%. Результатами работы РКК поделился ее председатель Павел Савчук во время 18-го съезда организации, который прошел 13 апреля. Согласно статистике РКК, больше всего поступлений организация получила в 2024 г. – около 4,63 млрд руб., потратив при этом 3,78 млрд.
С 2022 г. организация занимается поддержкой беженцев и переселенцев из Донбасса, с Украины и из приграничных регионов России. По данным, представленным на съезде, на этом направлении за пять лет работы помощь получили около 1,8 млн человек, на это было потрачено 3,6 млрд руб. За прошлый год помощь получили 270 000 человек, а на реализацию мер поддержки организация направила более 460 млн руб.
Савчук также сообщил, что сбор средств организации на помощь пострадавшим во время теракта в «Крокус сити холле» в марте 2024 г. стал рекордом за всю историю российского некоммерческого сектора. За 2,5 недели после трагедии РКК собрал 1,8 млрд руб. пожертвований.
РКК существовал юридически, но его потенциал в начале пятилетки не был реализован, поделился Савчук. По его словам, региональные отделения работали разрозненно – единой системы не было, а центральный аппарат не имел возможности связываться с региональными отделениями. По данным, представленным на съезде, РКК за пять лет избрал 61 нового председателя в региональных отделениях, а 10 реготделений открылись заново.
В конце 2025 г. был принят федеральный закон об РКК, который закрепил его правовой статус как единственной национальной организации Красного Креста в России и полноправного участника международного движения. Об этом на съезде напомнила вице-премьер Татьяна Голикова. Теперь в законодательстве прописано, что для выполнения своих задач организация имеет право принимать пожертвования и помощь в любой форме и любыми способами, которые не противоречат закону. Там же уточняется, что РКК может получать помощь от иностранцев, международных и зарубежных организаций.
Организация не только восстановила работу региональных отделений, но и выработала стандарт взаимодействия с органами государственной власти, отметил заместитель начальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский. Он напомнил, что РКК стал главным оператором в стране по сбору благотворительных пожертвований в чрезвычайных ситуациях. По словам Журавского, в условиях, когда гуманитарное пространство испытывает колоссальное давление, РКК остается последовательным исполнителем международной миссии краснокрестного движения.
Среди приоритетов работы в 2026–2031 гг. Савчук назвал развитие социальной инфраструктуры региональных отделений. К ней относятся учебные центры, склады гуманитарной помощи, пункты проката технических средств реабилитации, центры здоровья и долголетия, а также ресурсные окружные центры по реагированию на чрезвычайные ситуации. В приоритетах также упоминались диверсификация источников финансирования и развитие постоянных каналов поступления гуманитарной помощи.
РКК за последние пять лет превратился в бренд, вызывающий доверие, и работоспособную организацию, полагает директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. По ее оценке, руководитель РКК Савчук прошел «сложнейшую школу», будучи в общественном движении «Волонтеры-медики» (работает при поддержке Минздрава) и руководителем Центра координации региональных волонтерских штабов помощи людям «Мы вместе» (проект Росмолодежи и платформы «Добро.РФ»). Его опыт работы с органами власти положительно сказывается на формировании партнерских отношений РКК и государства, добавила эксперт.
Мерсиянова считает, что организации и дальше нужно работать над повышением уровня доверия со стороны населения и действенный способ в этом деле – непосредственное взаимодействие с людьми. «Здесь РКК не надо ничего создавать искусственно. Такие ситуации – и их много – создает сама жизнь с ее чрезвычайными ситуациями», – отметила Мерсиянова.
На примере РКК виден тренд на государственное регулирование некоммерческого сектора, говорит заместитель директора центра «Дипломатия знаний» РГГУ Артур Богачев. В отношении него принят специальный закон, в то время как остальные некоммерческие организации (НКО) работают в соответствии с общим законодательством, в том числе законами об НКО и иностранном влиянии, отметил он. По мнению эксперта, отдельный закон является маркером доверия государства к организации, а само движение РКК выступает основным его партнером в решении гуманитарных задач. По словам Богачева, другие страны тоже отдают подобные задачи НКО, поскольку они могут действовать более гибко, чем государственные структуры.