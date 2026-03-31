Россиян начнут активнее обучать навыкам оказания первой помощи

Россиян начнут активнее обучать навыкам оказания первой помощиК этой работе депутаты предлагают привлекать имеющих боевой опыт ветеранов спецоперации
Правительство утвердило концепцию развития первой помощи в России до 2036 г. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, он был размещен на портале официального опубликования правовых актов 28 марта. Перечисленные в концепции меры направлены на повышение ожидаемой продолжительности жизни россиян и снижение их смертности от внешних причин (не связанных с заболеваниями человека. – «Ведомости»).
Ситуации, требующие оказания первой помощи, возникают ежедневно, говорится в тексте концепции. К ним относятся, например, внезапные потери сознания, которые сопровождаются судорогами или остановкой кровообращения, травмы, утопления и несчастные случаи. Своевременное оказание первой помощи увеличивает шансы на сохранение жизни пострадавшего и повышает эффективность его последующего лечения, утверждается в документе. В масштабах страны это способствует снижению количества инвалидизаций, сроков временной утраты трудоспособности и финансовых затрат на реабилитацию пострадавших.
Реализация концепции будет осуществляться в три этапа. Первый из них стартует 1 июня 2026 г. и продлится до 2027 г., второй будет проходить в 2028–2030 гг., третий – в 2031–2036 гг. В течение шести месяцев после опубликования документа Минздрав должен подготовить план соответствующих положениям документа мероприятий. Их финансирование будет осуществляться за счет федеральных бюджетных ассигнований, средств региональных и муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.
Реализация положений концепции предполагает создание условий для масштабного обучения граждан навыкам оказания первой помощи. С этой целью власти планируют отслеживать проведение таких мероприятий и налаживать механизмы взаимодействия с обществом. Также законодатели собираются продвигать ценности и установки, которые обеспечат ответственное отношение к вопросам организации и оказания первой помощи. В результате в стране должна появиться система подготовки, при которой преподаватели первой помощи готовят инструкторов, а те, в свою очередь, обучают обычных граждан. Для отработки практических навыков концепция предполагает обязательное использование манекенов и медицинских изделий.
Сейчас развитию первой помощи в России препятствуют недостаточная эффективность управления этой сферой, низкая мотивация граждан к ее оказанию, противоречивые методики обучения россиян и плохое оснащение специализированных организаций, считают авторы концепции. Отдельно упоминается недостаточная осведомленность населения о правовых гарантиях для тех, кто помогает пострадавшим, и о юридической ответственности за неоказание первой помощи.
До 60% смертей от травм происходит до прибытия медиков, рассказал «Ведомостям» первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев («Единая Россия»). По его словам, среднее время доезда скорой в России оценивается в 20 минут, но при некоторых состояниях помощь пострадавшему может потребоваться раньше. Например, при остановке сердца или инсульте сердечно-легочную реанимацию необходимо начать в течение первых 3–5 минут, чтобы обеспечить приток крови к коре головного мозга и предотвратить гибель его клеток. Именно поэтому навыки оказания первой помощи очень важны, пояснил депутат.
По мнению Башанкаева, благодаря последним изменениям в законодательстве первая помощь стала более современной и адаптивной. В частности, в мае 2024 г. был утвержден обновленный порядок ее оказания и перечень состояний, при которых такая помощь требуется. В список вошли острые психологические реакции на стресс – это особенно важно для жителей приграничных регионов, где регулярно происходят атаки беспилотников, подчеркнул Башанкаев. Также изменилась комплектация автомобильной аптечки и стало возможным использование автоматических наружных дефибрилляторов в рамках оказания первой помощи.
Важно понять, кто будет обучать граждан таким навыкам, сказал депутат. Врачи, по его мнению, могут готовить «мастеров-инструкторов» со знанием физиологии и тактической медицины (комплекс мер по оказанию помощи в экстремальных условиях. – «Ведомости»), желательно с боевым опытом. Рядовые инструкторы в своих районах не обязаны иметь медобразование – главное, уметь помогать, уточнил Башанкаев. По его оценкам, за счет обучения навыкам оказания первой помощи в республиках Мордовия и Алтай на 20% снизилась летальность от управляемых причин смерти, сказал он, добавив, что обучение организовали при участии «Единой России».
Башанкаев также предложил привлекать к обучению ветеранов спецоперации. «Мы живем в эпоху исторических катаклизмов, и первая помощь должна быть завязана на элементах тактической медицины», – подчеркнул депутат. Он рассказал, что ранее некоторые общественные организации обучали навыкам первой помощи по швейцарским стандартам, неприменимым в российском контексте, поэтому знания инструкторов необходимо контролировать.
Многие положения утвержденной концепции соотносятся со стратегией развития Российского Красного Креста (РКК), сказала «Ведомостям» исполнительный директор РКК Мария Мухина. Согласно документу, к 2031 г. каждый третий житель страны в возрасте от 6 до 75 лет должен уметь оказывать первую помощь. Достижение этой цели потребует объединения усилий государства, общественных организаций и профессионального сообщества, считает Мухина.
Подготовку в организации ежегодно проходят более 800 000 человек, и эти показатели продолжают расти, сказала она. Только с начала 2026 г. РКК обучил навыкам оказания первой помощи 100 000 россиян. При этом в 2025 г. организация обновила линейку образовательных программ по первой помощи и привела их в соответствие с российскими и международными стандартами. Мухина подчеркнула, что РКК готов подключиться к реализации концепции.