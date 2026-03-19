Госдума отклонила проект о включении в паспорт данных о группе крови

Госдума отклонила проект о включении в паспорт данных о группе кровиДепутаты указали на недопустимость обязательного раскрытия медицинских показателей
Депутаты Госдумы отклонили законопроект об обязательном указании группы крови и резус-фактора в паспортах граждан и актах о рождении граждан РФ. На пленарном заседании 19 марта за инициативу проголосовали 62 парламентария, остальные не стали голосовать по законопроекту. Как пояснила первый зампред ответственного за законопроект комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»), принудительное раскрытие медицинских сведений вступает в противоречие с законом о персональных данных, устанавливающим конфиденциальность такой информации.
В сентябре 2025 г. инициатива была внесена в Госдуму депутатом Михаилом Делягиным («Справедливая Россия»), ее рассмотрение в первом чтении переносили 11 раз с конца января. Предполагалось, что поправки коснутся законов «О гражданстве РФ» и «Об актах гражданского состояния» и снизят риски для жизни и здоровья граждан при оказании экстренной медпомощи. Многие россияне не знают своей группы крови, а в чрезвычайных ситуациях медицинские документы, содержащие эти сведения, могут быть недоступны, следует из текста отклоненного законопроекта.
Критической проблема становится в условиях отключения связи и мобильного интернета из-за ограничений доступа к электронным медицинским документам, подчеркнул Делягин на пленарном заседании. Он также обратил внимание, что у бригады скорой помощи может не оказаться экспресс-тестов для определения группы крови, а на проведение анализа требуется около часа. За это время человек может «истечь кровью», заключил депутат. Трансфузиолог Елена Доброславская рассказала, что экстренные переливания крови на догоспитальном этапе не производятся, так как компоненты крови требуют специальных условий хранения.
Правительство раскритиковало законопроект еще до голосования депутатов. В официальном отзыве на законопроект отмечалось, что действующее законодательство уже позволяет проставлять отметку о группе крови в паспорте по желанию гражданина. При этом переливание крови и ее компонентов запрещено без повторного определения ее группы и резус-фактора. Оно должно проводиться не ранее чем за сутки, подчеркнули в отзыве правительства.
Доброславская подтвердила, что на практике наличие информации о группе крови не отменяет обязательного определения ее показателей перед переливанием. Порядок оказания соответствующей помощи регламентирован приказом Минздрава № 1134н от 2020 г. Для каждого компонента крови предусмотрены свои пробы. Например, при переливании эритроцитсодержащих сред определение группы и резус-фактора донора и реципиента обязательно проводится непосредственно перед процедурой и занимает 5–7 минут.
В выданных документах порой содержатся ошибки, а пациенты могут неверно воспроизводить медицинские данные по памяти, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы НМИЦ гематологии Минздрава. Он добавил, что вследствие заболевания, трансплантации костного мозга или недавних массивных трансфузий показатели крови могут меняться, а отметка в паспорте не содержит необходимой при переливании информации о наличии аллоиммунных антиэритроцитарных антител.
Современное типирование крови гарантирует практически стопроцентную точность, добавил представитель федерального центра. При этом в экстренной ситуации наличие документально подтвержденной группы крови не критично. (Если быстрый анализ невозможен, а документы пациента отсутствуют, ему могут перелить резус-отрицательные эритроциты I группы (совместимы с кровью любого реципиента. – «Ведомости»).