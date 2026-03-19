Госдума отклонила проект о включении в паспорт данных о группе крови

Критической проблема становится в условиях отключения связи и мобильного интернета из-за ограничений доступа к электронным медицинским документам, подчеркнул Делягин на пленарном заседании. Он также обратил внимание, что у бригады скорой помощи может не оказаться экспресс-тестов для определения группы крови, а на проведение анализа требуется около часа. За это время человек может «истечь кровью», заключил депутат. Трансфузиолог Елена Доброславская рассказала, что экстренные переливания крови на догоспитальном этапе не производятся, так как компоненты крови требуют специальных условий хранения.