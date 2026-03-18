Законопроект о приоритете родственников при опеке над сиротами завис в Госдуме

Законопроект о приоритете родственников при опеке над сиротами завис в ГосдумеПри выборе очередности опекунов по степени родства могут пострадать интересы ребенка, считают юристы
Депутаты удивлены, что в Госдуму (ГД) до сих пор не поступил необходимый отзыв правительства на законопроект, который дает приоритет родственникам в опеке над детьми-сиротами. Эту тему парламентарии подняли 12 марта в закрытой части пленарного заседания, рассказали «Ведомостям» три собеседника в нижней палате. Соавтор законопроекта – председатель комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) подтвердила «Ведомостям», что разработчики до сих пор не получили отзыва правительства.
Инициатива была внесена в ГД еще в декабре 2025 г. и предлагает поправки в Семейный кодекс и ст. 10 закона об опеке и попечительстве. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин обратился к официальному представителю правительства в ГД Александру Синенко, чтобы кабмин учел этот момент, рассказывает один из источников.
Против законопроекта выступает государственно-правовое управление президента, говорят два собеседника «Ведомостей». По словам одного из них, там считают, что норма, предлагаемая депутатами, избыточна, действующее законодательство и так отдает приоритет в опеке родственникам детей. Согласно закону об опеке и попечительстве, «бабушки и дедушки, родители, супруги, совершеннолетние дети, совершеннолетние внуки, братья и сестры совершеннолетнего подопечного, а также бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры несовершеннолетнего подопечного имеют преимущественное право быть его опекунами или попечителями перед всеми другими лицами».
В свою очередь, авторы законопроекта считают, что зачастую опеку над детьми-сиротами получают «профессиональные опекуны», в то время как родственники не успевают подать все необходимые документы. В проекте они предлагают установить приоритет воспитания детей в той семье, в которой они были рождены (т. е. в родной семье), и создать очередность опекунов при устройстве ребенка. Депутаты хотят заменить формулировку «Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье» на другую: «Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в родной (кровной) семье».
Депутаты предлагают следующий порядок очередности: первая очередь – люди, которых родители указали как тех, кто может взять ребенка на воспитание, и которые согласны это сделать. Вторая – отчим или мачеха, которые активно участвовали в воспитании ребенка, а также бабушки, дедушки и совершеннолетние братья и сестры. Третья – прабабушки и прадедушки, а также совершеннолетние братья и сестры родителей (дяди и тети) и двоюродные братья и сестры. Четвертая – другие родственники или люди, которые активно участвовали в воспитании ребенка и хотят его забрать. Пятая – любые другие граждане, которые соответствуют требованиям для усыновления или опеки и хотят взять ребенка на воспитание.
Парламентарии также хотят наделить органы опеки и попечительства обязанностью помогать восстанавливать родную семью ребенка, особенно если у его родителей есть ограничения в родительских правах или они их лишены.
Сегодня органы опеки не наделены полномочиями разыскивать родственников и зачастую это делать не хотят, поясняет Останина. Кроме этого они иногда берут на себя «некрасивую функцию» отказывать родственникам из-за пожилого возраста, продолжает она. Ребенку лучше прожить несколько месяцев с бабушкой или дедушкой до их смерти, чем быть отданным чужим людям, говорит Останина.
340 055
Один из авторов законопроекта – вице-спикер Петр Толстой сказал, что РПЦ поддержала инициативу. Он надеется, что она будет принята. В январе 2026 г. патриарх Московский и всея Руси Кирилл на рождественских слушаниях призвал депутатов ГД поддержать этот законопроект. Кроме того, один из собеседников говорит, что от половины регионов РФ в думский комитет по защите семьи поступили положительные отзывы на него.
При этом 27 февраля 2025 г. законопроект не поддержал Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, говорится в отчете, опубликованном на сайте совета. В экспертном заключении сказано, что инициатива может дискриминировать как приемные семьи, так и детей, которые в них живут. Кроме этого на практике родство не единственный и не определяющий фактор семейных связей. Понимание семьи в правовом смысле не ограничивается отношениями в той семье, в которой ребенок был зачат и рожден (в том числе с применением медицинских технологий), говорится в заключении. Семья может включать в себя отношения, которые по своей сути, эмоциональной поддержке, материальной помощи и другим аспектам равны семейным связям, сказано там же.
Почти все дети, оказавшиеся в детдомах, попали туда, так как никто из родных не вызвался взять их на воспитание либо не имеет условий для этого, говорит программный директор фонда «Дети наши», который помогает сиротам и кризисным семьям, Светлана Строганова. Она привела несколько примеров из практики: отец по документам не является отцом или у него нет официальной работы, чтобы подтвердить доход. Также бывают случаи, когда пожилые бабушки не в состоянии забрать четырех детей, оказавшихся без родителей, так как это физически тяжело, продолжила она. Или когда ребенок с инвалидностью становится непосильной ношей для родных и только сторонние люди могут взять на себя заботу о нем, рассказала она.
Авторы инициативы
Юрист программы «На стороне ребенка» благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Маргарита Нетесова отмечает, что бывают ситуации, когда родственники ребенка даже не знают, что он попал в детдом. Но принимать в текущем виде инициативу нельзя, ее формулировки необходимо дорабатывать, считает юрист. Сама по себе очередность родственников не отражает реальных жизненных ситуаций и не учитывает индивидуальный подход: к кому из взрослых у ребенка сформировалась привязанность, принимали ли они участие в воспитании ребенка, рассуждает Нетесова. Например, в воспитании ребенка участвовала его тетя, он любит ее и доверяет ей. Но формально она является третьей по очереди, поэтому ребенка отдадут, например, бабушке, которая будет занимать более приоритетную очередь, но которую ребенок, возможно, даже не знал никогда. В проекте ничего не говорится о том, что такие критерии должны оцениваться, отметила Нетесова.
Это не первая инициатива, касающаяся детей-сирот, которая вызывает споры между юридическим сообществом и РПЦ. В 2020 г. депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли законопроект, который уточнял порядок изъятия ребенка из семьи при угрозе его жизни и здоровью. Согласно тем поправкам, заявление о том, чтобы забрать ребенка у родителей при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, должно подаваться органами опеки или МВД в суд, который должен рассмотреть заявление в течение суток. В исключительных случаях, когда есть основания ожидать смерти ребенка в ближайшие часы, отобрать ребенка у родителей, как предполагалось, органы опеки могли с участием прокурора и полиции, составив акт с описанием всех обстоятельств. После этого в течение недели органам опеки предписывалось обратиться в суд с иском о лишении родительских прав. Позже парламентарии отозвали инициативу из-за критики со стороны РПЦ.
В пресс-службе правительства не ответили на запрос. «Ведомости» также направили запросы в пресс-службу правительства, уполномоченному по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и в Минпросвещения, чтобы узнать их позиции по поводу законопроекта.