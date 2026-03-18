Законопроект о приоритете родственников при опеке над сиротами завис в Госдуме

Почти все дети, оказавшиеся в детдомах, попали туда, так как никто из родных не вызвался взять их на воспитание либо не имеет условий для этого, говорит программный директор фонда «Дети наши», который помогает сиротам и кризисным семьям, Светлана Строганова. Она привела несколько примеров из практики: отец по документам не является отцом или у него нет официальной работы, чтобы подтвердить доход. Также бывают случаи, когда пожилые бабушки не в состоянии забрать четырех детей, оказавшихся без родителей, так как это физически тяжело, продолжила она. Или когда ребенок с инвалидностью становится непосильной ношей для родных и только сторонние люди могут взять на себя заботу о нем, рассказала она.