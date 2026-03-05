В ОП призвали дать отцам возможность полноценно воспитывать детей после развода

Еще 10–15 лет назад суды часто исходили из презумпции, что маленькому ребенку лучше находиться с матерью, сказала управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова. Сейчас же законодательство и судебная практика прямо ориентируют суды исходить исключительно из интересов ребенка, а не из пола родителя, отметила она. Помимо этого суды все чаще утверждают максимально гибкие и подробные графики общения, чтобы отец был включен в процесс воспитания не только по праздникам, а полноценно, на постоянной основе. Они оценивают не только квадратные метры, но и эмоциональную связь ребенка с каждым из родителей, а это дает дополнительный шанс отцам, у которых налажена связь с ребенком, заключила Зыкова.