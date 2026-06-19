МВД: в 2025 году в розыске числились 773 пропавших без вести ребенка

МВД: в 2025 году в розыске числились 773 пропавших без вести ребенкаВ основном это подростки, убегающие из детдомов и проблемных семей
В 2025 г. сотрудники МВД России объявили в розыск 773 пропавших без вести несовершеннолетних, из которых 146 – дети младше 14 лет. Удалось найти 704 ребенка. Такие данные привел «Ведомостям» замначальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД РФ Евгений Артемов.
За январь – март 2026 г. числились разыскиваемыми 206 пропавших без вести несовершеннолетних, из них 35 малолетних. Удалось обнаружить местонахождение 180 детей, из них 26 малолетних. Также за этот же период общее количество ненайденных пропавших без вести детей и подростков с учетом прошлых лет составило 976 человек.
Значительная часть находящихся в розыске – это подростки, убегающие из детских домов и проблемных семей, продолжил Артемов. Эта категория детей из-за обстоятельств своей жизни подвержена негативным внешним воздействиям со стороны общества и криминальных элементов, говорит он.
«Многие несовершеннолетние сами не хотят, чтобы их нашли, и делают все возможное, чтобы скрыться от родителей, опекунов, воспитателей и сотрудников полиции», – добавил Артемов.
При исчезновении ребенка заявителю (им может быть не только родственник) необходимо обратиться лично или по телефону в ближайший орган МВД, желательно по месту последнего нахождения разыскиваемого, сказал он. Сотрудники обязаны принять и зарегистрировать заявление независимо от того, когда и где пропал ребенок, случалось ли подобное ранее и есть ли его фото.
Чтобы дети не убегали, необходимо работать со взрослыми, считает психолог онлайн-сервиса психологической поддержки «Ясно» Екатерина Артеменко. По ее мнению, побеги происходят оттого, что ребенок переживает сложности в том месте, где находится или учится, и при этом не получает достаточной поддержки от взрослых. Речь о дисфункции в семье (например, алкогольная или другие зависимости, насилие), буллинге и дезадаптации в детдоме и школе.
Зачастую побег из родительского или детского дома – это, с точки зрения ребенка, вынужденный метод улучшить качество своей жизни, говорит подростковый психолог, специалист психологической платформы Alter Екатерина Елизарова. Она привела в пример ситуацию, когда подросток сам отправился в детдом и жил там, пока родители с алкогольной зависимостью не забрали его. Дома, по словам Елизаровой, они продолжали подвергать его насилию, потому что в период отсутствия ребенка не получали за него выплаты.
Если ребенок ушел в никуда, то пытается построить свою жизнь самостоятельно, вместе с такими же, как он, продолжила психолог. Речь о небольших сообществах, где дети не имеют постоянного ночлега и заработка, воруют еду и необходимые вещи, добавила она.