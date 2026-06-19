МВД: в 2025 году в розыске числились 773 пропавших без вести ребенка

Зачастую побег из родительского или детского дома – это, с точки зрения ребенка, вынужденный метод улучшить качество своей жизни, говорит подростковый психолог, специалист психологической платформы Alter Екатерина Елизарова. Она привела в пример ситуацию, когда подросток сам отправился в детдом и жил там, пока родители с алкогольной зависимостью не забрали его. Дома, по словам Елизаровой, они продолжали подвергать его насилию, потому что в период отсутствия ребенка не получали за него выплаты.