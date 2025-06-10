Что означают протесты в Лос-Анджелесе

Протесты сразу стали поводом для политиков напомнить о себе. Ушедшая в тень после поражения на президентских выборах в ноябре 2024 г. бывшая вице-президент Камала Харрис заявила, что применение нацгвардии в борьбе с беспорядками приведет к хаосу. По мартовским данным Politico, Харрис не исключает возможности баллотироваться в губернаторы Калифорнии в 2026 г. вместо Ньюсома, восьмилетний срок которого истекает в январе 2027 г. У самого действующего губернатора, сообщает NPR, есть президентские амбиции, которые он может попытаться реализовать в 2028 г.