Что означают протесты в Лос-Анджелесе

Что означают протесты в Лос-АнджелесеВопрос беспорядков сразу же стал политическим
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 9 июня в интервью телеканалу MSNBC заявил о решении подать в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за развертывание сил национальной гвардии для подавления беспорядков. Они возникли в ходе протестов противников миграционной политики главы государства.
Более подробно позиция губернатора изложена в письме сотрудника его аппарата Дэвида Саппа министру обороны Питу Хегсету. Он утверждает, что в приказе Трампа о переводе нацгвардии штата под федеральное управление нет уточнения о координации с губернатором. Согласно Саппу, это нарушает раздел 10, параграф 12406, свода законов США, а также меморандум президента, в котором описана координация федправительства и губернатора при использовании сил нацгвардии.
Протесты против депортации мигрантов (в некоторых случаях и легально проживающих в США) начались днем 6 июня после прибытия сотрудников иммиграционной и таможенной службы (ICE) на одну из местных фабрик одежды. По данным газеты The New York Times (NYT), в тот день задержали около 100 человек.
Позже, 7 июня, произошли отдельные столкновения митингующих с полицией. Как сообщила NYT, одной из причин могли быть слухи о намерении правоохранителей провести рейды в сети магазинов Home Depot. В тот же вечер ситуация обострилась – полиция начала применять резиновые пули и слезоточивый газ. Протестующие закидывали ее камнями и бутылками. Тогда же Трамп подписал меморандум о развертывании нацгвардии для защиты полицейских, хотя местные власти в лице Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс были против.
8 июня протесты продолжились, но к вечеру большинство из участников разошлись. По данным NBC News на 9 июня, за выходные было арестовано 67 человек. Из 2000 нацгвардейцев в Лос-Анджелесе развернуто всего 300.
Протесты сразу стали поводом для политиков напомнить о себе. Ушедшая в тень после поражения на президентских выборах в ноябре 2024 г. бывшая вице-президент Камала Харрис заявила, что применение нацгвардии в борьбе с беспорядками приведет к хаосу. По мартовским данным Politico, Харрис не исключает возможности баллотироваться в губернаторы Калифорнии в 2026 г. вместо Ньюсома, восьмилетний срок которого истекает в январе 2027 г. У самого действующего губернатора, сообщает NPR, есть президентские амбиции, которые он может попытаться реализовать в 2028 г.
На калифорнийские протесты отреагировала президент Мексики Клаудия Шейнбаум, осудив рейды американских силовиков. «Мы всегда поддержим мексиканцев и будем требовать соблюдения их прав», – сказала Шейнбаум. Многие протестующие выходят на улицы, размахивая мексиканскими флагами. Предположительно, этнические мексиканцы недовольны не только более жесткой миграционной политикой, но и планами Трампа обложить налогом в 5% средства, которые они отправляют членам семьи в Мексику. По данным CBS News, эта мера может затронуть более 40 млн человек.
Протесты в Лос-Анджелесе легитимны, пока остаются мирными, считает научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Эксперт отмечает, что при эскалации насилия власти вправе применять силу, что дает Трампу основания для отправки национальной гвардии. Ньюсом должен представить убедительные контраргументы для судебного иска, ссылаясь на автономию штата. По мнению специалиста, в либеральной Калифорнии у Ньюсома есть шансы выиграть судебное дело, но если дело дойдет до Верховного суда – вряд ли. Это связано с консервативным большинством в высшей инстанции, объясняет эксперт.
Протесты могут получить поддержку и в других штатах, например во Флориде и Массачусетсе, где остро стоит миграционный вопрос, считает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. При этом она отметила, что конфликт между Трампом и руководством штата выходит за рамки миграционной политики – это противостояние федерального центра с либеральными штатами. Для Ньюсома ситуация стала шансом заявить о своих президентских амбициях, защищая интересы Калифорнии. В свою очередь Трамп использует кризис для расширения возможностей федеральной власти, отмечает эксперт.