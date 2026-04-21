Трамп призвал Европу привести себя в порядок

6 апреля американский лидер сказал, что отказ НАТО помочь США в операции против Ирана – пятно на репутации альянса. Он добавил также, что разногласия с альянсом начались, когда НАТО отказалась поддержать претензии Вашингтона на Гренландию. «Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: "Пока, пока"», – подчеркнул Трамп.