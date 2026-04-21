Политика

Трамп призвал Европу привести себя в порядок

Ведомости

Европе нужно привести себя в порядок в вопросах энергетики и иммиграции, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.

«Они должны привести себя в порядок, иначе у них больше не будет Европы», – сказал он.

Трамп назвал Европу бумажным тигром и подчеркнул, что говорил это еще до того, как занялся политикой.

6 апреля американский лидер сказал, что отказ НАТО помочь США в операции против Ирана – пятно на репутации альянса. Он добавил также, что разногласия с альянсом начались, когда НАТО отказалась поддержать претензии Вашингтона на Гренландию. «Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: "Пока, пока"», – подчеркнул Трамп.

20 марта Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что без Соединенных Штатов НАТО – это бумажный тигр. Он назвал членов блока трусами и пообещал запомнить, что они не присоединились к борьбе против Ирана.

