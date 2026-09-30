Новак поручил подготовить план по сбалансированному развитию регионов
Вице-премьер РФ Александр Новак провел правительственное заседание по вопросам повышения устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, в ходе которого участники обсудили включение в план структурных изменений российской экономики до 2030 г. новых показателей и мероприятий для сбалансированного социально-экономического развития регионов. Об этом сообщили в правительстве.
В план предлагается включить три ключевых индикатора: сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности между десятью наиболее и десятью наименее обеспеченными регионами с учетом федеральной поддержки, повышение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах Дальнего Востока и рост индекса качества городской среды в городах Арктической зоны с утвержденными долгосрочными планами развития.
Кроме того, участники предложили включить 15 мероприятий, в том числе меры по повышению капитализации территорий, мониторинг долговой нагрузки регионов по рыночным заимствованиям и развитие механизма казначейских инфраструктурных кредитов.
Отдельно предусмотрена господдержка регионам для возмещения затрат на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры технопарков, а также реализация механизма особых экономических зон и программ оздоровления региональных финансов на 2026 г. и до 2030 г.
Новак поручил Минэкономразвития подготовить план-график работы подкомиссии на предстоящий период с учетом обсуждения и выработки решений по ключевым вопросам экономического развития.
30 сентября президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил, что инвестиционному циклу в России необходимо дать новый импульс. «Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла. Специалисты, эксперты полагают, что предыдущий [цикл] у нас завершился, многие программы выполнены, нужно дать новый импульс», – сказал он.
Согласно исследованию Национального рейтингового агентства (НРА) «Регионы России в ожидании нового цикла инвестиций. XIV ежегодная оценка инвестиционной привлекательности регионов России» за сентябрь, инвестиции в основной капитал в российских регионах в первом полугодии 2026 г. показали худшую динамику за 10 лет.