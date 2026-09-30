Новак поручил подготовить план по сбалансированному развитию регионов

30 сентября президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил, что инвестиционному циклу в России необходимо дать новый импульс. «Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла. Специалисты, эксперты полагают, что предыдущий [цикл] у нас завершился, многие программы выполнены, нужно дать новый импульс», – сказал он.