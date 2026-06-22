Захарова: Германия не идет на выплату компенсаций блокадникам
Германия отказывается направлять компенсации жителям блокадного Ленинграда и защитникам города. Выплаты производятся только в отношении блокадников-евреев, которых власти ФРГ признают жертвами Холокоста, заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Такая дискриминация по национальному признаку шокирует на фоне выплачиваемых Германией уже многие десятилетия социальных пособий бывшим военнослужащим Третьего рейха, <...> а также иностранным коллаборационистам гитлеровского режима, в том числе непосредственно причастным к блокаде Ленинграда», – сказала дипломат.
21 июня зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев говорил, что молодое поколение европейцев с опаской обращается к истории Второй мировой войны, так как боится обнаружить, что их деды и прадеды воевали на стороне нацистской Германии. По его словам, он неоднократно встречался с коллегами-политиками из европейских стран, в том числе западноевропейских, и почувствовал, что их сверстники очень осторожно относятся к истории войны.
В России 22 июня является Днем памяти и скорби. В этот день в 1941 г. началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни около 27 млн населения СССР.