Захарова: Германия не идет на выплату компенсаций блокадникам

21 июня зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев говорил, что молодое поколение европейцев с опаской обращается к истории Второй мировой войны, так как боится обнаружить, что их деды и прадеды воевали на стороне нацистской Германии. По его словам, он неоднократно встречался с коллегами-политиками из европейских стран, в том числе западноевропейских, и почувствовал, что их сверстники очень осторожно относятся к истории войны.