Косачев: молодые европейцы опасаются изучать историю Второй мировой

Он отметил, что неоднократно встречался с коллегами-политиками из европейских стран, в том числе западноевропейских, и почувствовал, что их сверстники очень осторожно обращаются к истории Второй мировой войны, потому что боятся, и часто обоснованно, обнаружить в этой истории то, чем нельзя гордиться и чего можно только стыдиться, так как их деды и прадеды оказались по другую сторону добра и зла.