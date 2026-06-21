Косачев: молодые европейцы опасаются изучать историю Второй мировой
Молодое поколение европейцев с опаской обращается к истории Второй мировой войны, так как боится обнаружить, что их деды и прадеды воевали на стороне нацистской Германии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева.
Он отметил, что неоднократно встречался с коллегами-политиками из европейских стран, в том числе западноевропейских, и почувствовал, что их сверстники очень осторожно обращаются к истории Второй мировой войны, потому что боятся, и часто обоснованно, обнаружить в этой истории то, чем нельзя гордиться и чего можно только стыдиться, так как их деды и прадеды оказались по другую сторону добра и зла.
Косачев подчеркнул, что россияне могут гордиться тем, что у них есть привилегия гордиться своей историей и не опасаться обнаружить постыдные сюжеты, потому что их предки оказались по правильную сторону истории, по эту сторону добра и зла.
9 мая на Красной площади в Москве прошел парад, посвященный 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. В торжествах вместе с президентом РФ Владимиром Путиным приняли участие лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Малайзии, Абхазии и Южной Осетии.