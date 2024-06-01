Лавров назвал цинизмом позицию Германии по выплатам блокадникам
Заявления властей Германии о том, что единовременные выплаты блокадникам полагаются только жертвам холокоста еврейской национальности звучат цинично, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью проекту «Без срока давности».
Министр напомнил, что в июле 2008 г. в Германии решили выделить выплаты блокадникам еврейской национальности. Российская сторона обратилась к ФРГ, чтобы восстановить справедливость. По словам Лаврова, все блокадники страдали и умирали одинаково.
«Нам ответили, что, мол, жертвам холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами холокоста», – подчеркнул министр.
Он добавил, что лично обсуждал этот вопрос с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером, когда тот занимал пост министра иностранных дел страны, и другими сотрудниками дипведомства. Это не дало результата.
Немцы предложили построить в Санкт-Петербурге больницу для блокадников и организовать место встреч молодежи с ними. Российская сторона не возражала и уточнила, что блокадники, не получающие выплаты из-за своей национальности, также живут в других городах РФ и за границей. Эти аргументы никак не воздействовали на Германию. По указу президента России Владимира Путина 17 сентября 2021 г. в стране блокадникам осуществили свои единовременные выплаты. Лавров обратил внимание, что дом встреч и больница до сих пор и не завершены.
Министр добавил, что современные немцы исходят из того, что они больше никому ничего не должны. Это плохо не потому что Россия хочет постоянно слышать покаяние. Россия хочет, чтобы Германия была частью нормальной жизни всех стран мира и чтобы никогда больше ни с чьей земли не произрос нацизм.
«Но эта позиция отдавала высокомерием. Высокомерие – это всегда признак способности нации почувствовать вдруг свою исключительность. Ну и далее, как это бывало в истории не раз», – заключил Лавров.
29 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о выплатах ветеранам ко Дню Победы.
Инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, также проживавшие или родившиеся в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г., получили по 10 000 руб. Вдовам героев войны была положена выплата в 5000 руб.