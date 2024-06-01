Лавров назвал цинизмом позицию Германии по выплатам блокадникам

Немцы предложили построить в Санкт-Петербурге больницу для блокадников и организовать место встреч молодежи с ними. Российская сторона не возражала и уточнила, что блокадники, не получающие выплаты из-за своей национальности, также живут в других городах РФ и за границей. Эти аргументы никак не воздействовали на Германию. По указу президента России Владимира Путина 17 сентября 2021 г. в стране блокадникам осуществили свои единовременные выплаты. Лавров обратил внимание, что дом встреч и больница до сих пор и не завершены.