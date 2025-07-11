Денис Паслер может поменять сенатора от Свердловской области

Денис Паслер может поменять сенатора от Свердловской областиНа его место обсуждается мэр Екатеринбурга Алексей Орлов
В Совете Федерации (СФ) может смениться представитель губернатора Свердловской области Виктор Шептий. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента, и источник, близкий к региональным властям. По словам одного из собеседников, Шептий может выдвинуться в Госдуму в 2026 г. как одномандатник – не исключено, что по Асбестовскому одномандатному округу. Среди кандидатов ему на смену обсуждается мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, говорят два источника.
Смена сенатора связана с переменами в руководстве субъектом Федерации. В марте 2025 г. Евгения Куйвашева, управлявшего областью 13 лет, сменил экс-председатель правительства региона, губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Осенью ему предстоят губернаторские выборы. По закону об основных гарантиях избирательных прав граждан при подаче документов на регистрацию каждый кандидат предоставляет список из трех возможных сенаторов от исполнительной власти региона. После выборов один из них делегируется в СФ. В тройке Паслера может оказаться Орлов, не исключено, что его и направят в сенат, говорят два источника.
Шептий в 1990-е гг. был сотрудником подразделения специального назначения ФСБ России «Группа «Альфа», принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. В 2000-е гг. он был гендиректором ГУП Свердловской области «Агентство по развитию продовольствия». Долгие годы был депутатом, затем вице-спикером и первым вице-спикером заксобрания Свердловской области. В заксобрании он работал с 2004 по 2022 г. Кроме того, с 2008 до 2021 г. он был секретарем свердловского регионального отделения партии «Единая Россия». Сенатором от исполнительной власти региона он стал с сентября 2022 г., когда Куйвашев переизбрался на новый срок.
Орлов родом из Тюменской области. В этом регионе он работал вместе с Куйвашевым. С 2012 г. стал зампредом правительства Свердловской области, которое возглавлял на тот момент Паслер. Затем был первым зампредом правительства – министром инвестиций Свердловской области. В 2020 г. перешел на пост первого замглавы Екатеринбурга, а с февраля 2021 г. занял пост главы города.
В СФ уже есть один бывший мэр Екатеринбурга. Сенатором от законодательной власти Свердловской области является бывший мэр города Александр Высокинский. Он был делегирован в СФ в 2021 г. Пост главы Екатеринбурга он занимал с 2018 по 2020 г. Как раз его на посту мэра столицы региона сменил Орлов.
Иногда перевод мэра города в СФ или Госдуму является способом убрать человека, сохранив ему статус в элите, т. е. не породив конфликт, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Тем более что мэры миллионников тоже нередко люди со связями и иногда есть смысл избегать резких маневров».
Практика выдвижения в СФ экс-мэров столиц регионов существует, но намного менее распространена, чем сенаторов – бывших глав субъектов Федерации, говорит гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Среди наиболее известных – Аркадий Чернецкий и Высокинский (Екатеринбург), Дмитрий Азаров (Самара), Наталья Котова (Челябинск), перечисляет он. «Как правило, сенаторы – бывшие мэры характеризуются значительными компетенциями, в том числе отраслевыми, и серьезным потенциалом продвижения интересов регионов и региональных центров на федеральном уровне», – полагает он.
«Ведомости» направили запрос в правительство Свердловской области, а также Шептию и мэру Орлову.