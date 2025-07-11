Денис Паслер может поменять сенатора от Свердловской области

Шептий в 1990-е гг. был сотрудником подразделения специального назначения ФСБ России «Группа «Альфа», принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. В 2000-е гг. он был гендиректором ГУП Свердловской области «Агентство по развитию продовольствия». Долгие годы был депутатом, затем вице-спикером и первым вице-спикером заксобрания Свердловской области. В заксобрании он работал с 2004 по 2022 г. Кроме того, с 2008 до 2021 г. он был секретарем свердловского регионального отделения партии «Единая Россия». Сенатором от исполнительной власти региона он стал с сентября 2022 г., когда Куйвашев переизбрался на новый срок.