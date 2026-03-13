Михаилу Абызову продлили срок содержания под стражей
Тверской районный суд продлил меру пресечения в отношении экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Срок содержания под стражей продлен до 15 июня.
Новое уголовное дело бывшего министра связано с мошенничеством с инвестициями Российской венчурной компании (РВК). Обвинение Абызову было предъявлено 11 сентября 2025 г.
Абызова задержали в марте 2019 г. По версии следствия, в период с 2011 по 2014 г., уже будучи министром, он совместно с сообщниками похитил 4 млрд руб. у «Сибэко» и «Региональных электрических сетей» – крупных энергокомпаний Новосибирской области, руководство которыми он оставил при переходе на госслужбу.
В декабре 2023 г. Преображенский районный суд Москвы признал Абызова виновным в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Экс-министра приговорили к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 80 млн руб. Обвинитель запрашивал для него наказание в виде 19,5 года колонии строгого режима.
3 октября 2024 г. апелляционная инстанция Мосгорсуда признала приговор законным. Суд конфисковал у Абызова несколько квартир и участков, а также имущество в Италии.