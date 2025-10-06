Потерпевшим лицом по делу Абызова признана Российская венчурная компания

Абызова задержали в марте 2019 г. По версии следствия, в период с 2011 по 2014 г., уже будучи министром, он совместно с сообщниками похитил 4 млрд руб. у «Сибэко» и «Региональных электрических сетей» – крупных энергокомпаний Новосибирской области, руководство которыми он оставил при переходе на госслужбу.