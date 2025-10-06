Потерпевшим лицом по делу Абызова признана Российская венчурная компания
Новое уголовное дело бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова связано с мошенничеством с инвестициями Российской венчурной компании (РВК), передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. РВК признана потерпевшим лицом по делу.
Из оглашенных материалов следует, что новое обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) было предъявлено ему 11 сентября.
Абызова задержали в марте 2019 г. По версии следствия, в период с 2011 по 2014 г., уже будучи министром, он совместно с сообщниками похитил 4 млрд руб. у «Сибэко» и «Региональных электрических сетей» – крупных энергокомпаний Новосибирской области, руководство которыми он оставил при переходе на госслужбу.
В декабре 2023 г. Преображенский районный суд Москвы признал Абызова виновным в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Экс-министра приговорили к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 80 млн руб. Обвинитель запрашивал для него наказание в виде 19,5 года колонии строгого режима.
Сейчас бывший министр находится в «Кремлевском централе». С ним проводятся следственные действия в рамках нового уголовного дела.