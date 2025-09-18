Абызова этапировали в московское СИЗО

По делу проходили еще 11 фигурантов. Девять из них получили реальные сроки в колониях разного режима: гендиректор принадлежавшей экс-министру группы «Ру-ком» Николай Степанов – 8 лет, его заместитель Максим Русаков – 12 лет, предприниматели Сергей Ильичев и Александр Пелипасов – по 9 лет, Галина Фрайденберг и Инна Пикалова – по 8 лет, Екатерина Заяц – 5,5 лет, Олег Серебренников – 5 лет, Руслан Власов – 7 лет. Оксану Роженкову и Яну Балан суд освободил от отбытия наказания и из-под стражи в зале суда, им были назначены штрафы.