Абызова этапировали в московское СИЗО

Абызова этапировали в московское СИЗОЭкс-министру предъявили новое обвинение
Экс-министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова этапировали из колонии в московское СИЗО, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к следствию.
Сейчас бывший министр находится в «Кремлевском централе». С ним проводятся следственные действия в рамках нового уголовного дела, уточнил собеседник. По словам источника, «новое обвинение не совсем можно назвать новым». Второй собеседник «Ведомостей» также подтвердил, что осужденный Абызов как минимум с прошлой недели был переведен в столичное СИЗО.
Абызова, занимавшего пост министра по вопросам открытого правительства на протяжении шести лет до 2018 г., задержали в марте 2019 г. По версии следствия, в период с 2011 по 2014 г., уже будучи министром, он совместно с сообщниками, в том числе знакомыми по бизнесу, похитил 4 млрд руб. у «Сибэко» и «Региональных электрических сетей» – крупных энергокомпаний Новосибирской области, руководство которыми он оставил при переходе на госслужбу.
Хищение было совершено путем заключения фиктивных сделок между компанией Blacksiris Trading Limited и энергетическими холдингами, в рамках которых последние приобретали по завышенной стоимости акции организаций, обслуживающих энергообъекты. По данным следствия, средства были выведены за рубеж. В результате мошеннических схем пострадали миноритарии «Сибэко» и РЭС Николай Рубцов, Георгий Акопян и ФГУП «Алмазювелирэкспорт».
В декабре 2023 г. Преображенский районный суд Москвы признал Абызова виновным в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Экс-министра приговорили к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 80 млн руб. Обвинитель запрашивал для него наказание в виде 19,5 г. колонии строгого режима.
По делу проходили еще 11 фигурантов. Девять из них получили реальные сроки в колониях разного режима: гендиректор принадлежавшей экс-министру группы «Ру-ком» Николай Степанов – 8 лет, его заместитель Максим Русаков – 12 лет, предприниматели Сергей Ильичев и Александр Пелипасов – по 9 лет, Галина Фрайденберг и Инна Пикалова – по 8 лет, Екатерина Заяц – 5,5 лет, Олег Серебренников – 5 лет, Руслан Власов – 7 лет. Оксану Роженкову и Яну Балан суд освободил от отбытия наказания и из-под стражи в зале суда, им были назначены штрафы.
3 октября 2024 г. апелляционная инстанция Мосгорсуда признала приговор законным. Суд конфисковал у Абызова несколько квартир и участков, а также имущество в Италии. В течение трех лет после освобождения бывшему министру не позволено занимать посты, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах. Согласно приговору, Абызов также лишен ордена Дружбы.