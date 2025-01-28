Росимуществу перешла бывшая доля Михаила Абызова в агрохолдинге «Копитания»Этот актив может быть продан по рыночной цене – более 2 млрд рублей
Росимущество стало владельцем 23,27% долей в крупном производителе свинины, птицы и колбасных изделий ГК «Копитания», ранее входившем в группу Ru-Сom бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Оставшиеся доли в агрохолдинге за собой сохранили Магомед-Эми Денильханов (33%), Владимир Вишневский (21,87%) и Николай Морозов (21,86%). Связаться с ними «Ведомостям» не удалось.
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