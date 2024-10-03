Мосгорсуд утвердил приговор Абызову по делу о коррупции
Апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным приговор экс-министру по вопросам открытого правительства РФ Михаилу Абызову. Его осудили на 12 лет колонии по делу о создании преступного сообщества, а также признали виновным в других преступлениях коррупционной и экономической направленности. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
«Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда завершила рассмотрение по апелляционным жалобам адвокатов на приговор Преображенского районного суда города Москвы, в соответствии с которым Абызов Михаил Анатольевич и другие лица были признаны виновными. Судом были назначены различные сроки наказания», – говорится в сообщении.
Таким образом приговор Абызову вступил в законную силу, в ближайшее время он будет этапирован в колонию строгого режима.
21 декабря 2023 г. Преображенский райсуд Москвы признал Абызова виновным в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Суд конфисковал у него несколько квартир и участков, а также имущество в Италии. Экс-министр в течение трех лет после освобождения не будет иметь права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах. Согласно приговору, Абызов также лишен ордена Дружбы.
Абызов был задержан в марте 2019 г. До 2018 г. он занимал должность министра по вопросам открытого правительства на протяжении шести лет. По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов, уже будучи министром, вместе с соучастниками, которые знакомы ему в том числе по работе в бизнесе, похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» (РЭС), крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Руководство этими компаниями он оставил из-за перехода на госслужбу.