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Мосгорсуд утвердил приговор Абызову по делу о коррупции

Ведомости

Апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным приговор экс-министру по вопросам открытого правительства РФ Михаилу Абызову. Его осудили на 12 лет колонии по делу о создании преступного сообщества, а также признали виновным в других преступлениях коррупционной и экономической направленности. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда завершила рассмотрение по апелляционным жалобам адвокатов на приговор Преображенского районного суда города Москвы, в соответствии с которым Абызов Михаил Анатольевич и другие лица были признаны виновными. Судом были назначены различные сроки наказания», – говорится в сообщении.

Таким образом приговор Абызову вступил в законную силу, в ближайшее время он будет этапирован в колонию строгого режима.

21 декабря 2023 г. Преображенский райсуд Москвы признал Абызова виновным в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Суд конфисковал у него несколько квартир и участков, а также имущество в Италии. Экс-министр в течение трех лет после освобождения не будет иметь права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах. Согласно приговору, Абызов также лишен ордена Дружбы.

Абызов был задержан в марте 2019 г. До 2018 г. он занимал должность министра по вопросам открытого правительства на протяжении шести лет. По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов, уже будучи министром, вместе с соучастниками, которые знакомы ему в том числе по работе в бизнесе, похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» (РЭС), крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Руководство этими компаниями он оставил из-за перехода на госслужбу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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