Абызову разрешили работать на госслужбе после выхода из колонии

Абызов был задержан в марте 2019 г. По версии следствия, в 2011–2014 гг. он, будучи министром, вместе с соучастниками, которые знакомы ему в том числе по работе в бизнесе, похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» (РЭС), крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Руководство этими компаниями он оставил из-за перехода на госслужбу.