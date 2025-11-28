Абызову разрешили работать на госслужбе после выхода из колонии
Второй кассационный суд общей юрисдикции принял решение изменить приговор бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову. Теперь, после выхода из колонии, он сможет занимать руководящие должности на государственной службе. Об этом «РИА Новости» сообщили в суде.
При этом суд оставил в силе приговор Абызову в виде лишения свободы на срок в 12 лет.
Абызов был задержан в марте 2019 г. По версии следствия, в 2011–2014 гг. он, будучи министром, вместе с соучастниками, которые знакомы ему в том числе по работе в бизнесе, похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» (РЭС), крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Руководство этими компаниями он оставил из-за перехода на госслужбу.
21 декабря 2023 г. Преображенский районный суд Москвы признал Абызова виновным в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Его приговорили к 12 годам колонии. 3 октября 2024 г. апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным приговор экс-министру. В конце 2024 г. защита обжаловала приговор в кассации.