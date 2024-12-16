Приговор осужденному бывшему министру Абызову обжаловали в кассации
Экс-министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов обжаловал приговор в кассационной инстанции. Его осудили на 12 лет колонии по делу о создании преступного сообщества, а также признали виновным в других преступлениях коррупционной и экономической направленности. Об этом рассказал ТАСС адвокат одного из фигурантов дела Артур Большаков.
«Приговор обжалован в кассационной инстанции. Материалы дела будут рассмотрены уже в следующем году», – уточнил он.
21 декабря 2023 г. Преображенский районный суд Москвы признал Абызова виновным в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Суд конфисковал у него несколько квартир и участков, а также имущество в Италии. Бывший министр в течение трех лет после освобождения не будет иметь права занимать посты, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах. Согласно приговору, Абызов также лишен ордена Дружбы.
Абызов был задержан в марте 2019 г. До 2018 г. он занимал должность министра по вопросам открытого правительства на протяжении шести лет. По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов, будучи министром, вместе с соучастниками, которые знакомы ему в том числе по работе в бизнесе, похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» (РЭС), крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Руководство этими компаниями он оставил из-за перехода на госслужбу.