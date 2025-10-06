Ущерб по новому делу Михаила Абызова составляет более 300 млн рублей

Адвокат Тимофей Гриднев указал, что его доверитель не сможет помешать сбору доказательств или оказать давление на свидетелей, отбывая срок в колонии. Абызов в суде заявил, что его инвестиции в американскую компанию Alion Energy носили легальный характер. По его словам, это подтверждается представленными еще на госслужбе налоговыми декларациями, в которых он добросовестно представлял информацию о долях в компаниях, которые совершали инвестиции. Он также отметил, что свидетельские показания главы признанной потерпевшей Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко не содержат достаточных указаний на его причастность к инкриминируемому хищению средств.