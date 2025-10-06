Ущерб по новому делу Михаила Абызова составляет более 300 млн рублей

Ущерб по новому делу Михаила Абызова составляет более 300 млн рублейСуд в Москве санкционировал его арест до 6 декабря, Абызов вину не признает
Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Согласно решению суда, в московском СИЗО он пробудет как минимум до 6 декабря. Ущерб по новому уголовному делу составляет более 300 млн руб., рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом расследования.
Как стало известно в ходе заседания, бывшему чиновнику было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере 11 сентября. Следствие аргументировало необходимость ареста Абызова тем, что в случае избрания иной меры пресечения обвиняемый мог помешать сбору доказательств, а также оказать давление на свидетелей. Прокурор поддержал требование следствия, назвав его законным и обоснованным. Ранее, как писали «Ведомости», Абызова из колонии, где он отбывал наказание, этапировали в Москву. Сейчас бывший министр содержится в следственном изоляторе «Кремлевский централ».
Адвокат Тимофей Гриднев указал, что его доверитель не сможет помешать сбору доказательств или оказать давление на свидетелей, отбывая срок в колонии. Абызов в суде заявил, что его инвестиции в американскую компанию Alion Energy носили легальный характер. По его словам, это подтверждается представленными еще на госслужбе налоговыми декларациями, в которых он добросовестно представлял информацию о долях в компаниях, которые совершали инвестиции. Он также отметил, что свидетельские показания главы признанной потерпевшей Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко не содержат достаточных указаний на его причастность к инкриминируемому хищению средств.
Абызов также напомнил, что в марте 2024 г., также за инвестиции в Alion Energy, Таганский суд приговорил к шести годам общего режима члена правления РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича. Повалко Таганский райсуд Москвы в октябре 2024 г. приговорил к четырем годам общего режима, признав виновным в злоупотреблении служебным положением с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК).
При этом сам факт инвестирования в американскую компанию Абызов отрицать не стал, но вину по предъявленному обвинению фигурант не признал.
Это не первое уголовное дело в отношении Абызова. В декабре 2023 г. Преображенский суд Москвы признал бывшего министра виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве и хищении средств. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, также назначив штраф в размере 80 млн руб. В октябре прошлого года Мосгорсуд признал приговор законным.