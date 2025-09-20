Приставы начали взыскание с экс-министра Абызова 26,6 млрд рублей
Судебные приставы начали процедуру взыскания более 26,6 млрд руб. с бывшего министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова, пишет со ссылкой на документы «РИА Новости». Экс-чиновник занимал пост на протяжении шести лет до 2018 г., а несколько лет назад был осужден на 12 лет за организацию преступного сообщества и хищение 4 млрд руб.
По данным агентства, в отношении Абызова открыто два исполнительных производства о принудительном обращении средств в доход государства на сумму более 25 млрд руб. Суд также выписал ему уголовный штраф и исполнительный сбор по нему общей суммой более 85 млн руб. Кроме того, бывший министр обязан выплатить 864 млн руб. ущерба.
Абызов был задержан в марте 2019 г. В декабре 2023 г. Преображенский районный суд Москвы признал его виновным в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Его приговорили к 12 годам колонии. Суд конфисковал у него несколько квартир и участков, а также имущество в Италии.
По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов, будучи министром, вместе с соучастниками похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» (РЭС), крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Руководство этими компаниями он оставил из-за перехода на госслужбу. По делу проходили еще 11 фигурантов, девять из них получили реальные сроки в колониях разного режима.
В январе этого года сообщалось, что общий долг Абызова вместе с назначенными штрафом и ущербом, причиненным преступлением физическим или юридическим лицам, суд оценил в почти 28 млрд руб. Тогда ТАСС писал, что приставы приступили к конфискации имущества экс-министра, его общая стоимость оценили почти в 24 млрд руб.