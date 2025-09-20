Приставы начали взыскание с экс-министра Абызова 26,6 млрд рублей

Судебные приставы начали процедуру взыскания более 26,6 млрд руб. с бывшего министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова, пишет со ссылкой на документы «РИА Новости». Экс-чиновник занимал пост на протяжении шести лет до 2018 г., а несколько лет назад был осужден на 12 лет за организацию преступного сообщества и хищение 4 млрд руб.