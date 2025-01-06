Стоимость подлежащего конфискации имущества Абызова составила 24 млрд рублей
Приставы приступили к конфискации имущества, принадлежащего экс-министру по вопросам открытого правительства Михаилу Абызову. Его общая стоимость оценивается почти в 24 млрд руб., пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Исполнительные листы о конфискации имущества Абызова в рамках семи исполнительных производств были переданы приставам в конце 2024 г. Передаче в доход государства подлежат имущество и денежные средства на сумму 23,5 млрд руб., а также исполнительские сборы и задолженность в размере 2,4 млрд руб.
Общий долг Абызова вместе с назначенными штрафом и ущербом, причиненным преступлением физическим или юридическим лицам, суд оценил в почти 28 млрд руб.
21 декабря 2023 г. Преображенский районный суд Москвы признал Абызова виновным в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Его приговорили к 12 годам колонии. Суд конфисковал у него несколько квартир и участков, а также имущество в Италии. Бывший министр в течение трех лет после освобождения не будет иметь права занимать посты, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах. Согласно приговору, Абызов также лишен ордена Дружбы.
3 октября 2024 г. апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным приговор экс-министру. В конце 2024 г. защита обжаловала приговор в кассации.
Абызов был задержан в марте 2019 г. До 2018 г. он занимал должность министра по вопросам открытого правительства на протяжении шести лет. По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов, будучи министром, вместе с соучастниками, которые знакомы ему в том числе по работе в бизнесе, похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» (РЭС), крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Руководство этими компаниями он оставил из-за перехода на госслужбу.