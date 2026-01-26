Газета
Расследование нового уголовного дела против Михаила Абызова могут прекратить

На этой неделе истекает срок давности привлечения осужденного экс-министра к ответственности
Яна Суринская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Уголовное преследование ранее осужденного экс-министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова по новому обвинению в мошенничестве с инвестициями в американскую компанию Alion Energy могут прекратить в конце января, узнали «Ведомости». На этой неделе (28 января) истекает срок давности привлечения его к ответственности, рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

Эта информация также подтвердилась на заседании в Мосгорсуде, которое проходило 19 января. Суд в тот день рассматривал жалобу Абызова и его адвокатов на продление срока содержания под стражей до 15 марта. Апелляционная инстанция оставила его арест в силе. Сам Абызов принимать участия в заседании не стал. Вместе с тем его защита настаивала на том, что продление ареста их доверителю как минимум бессмысленно из-за истекающих сроков давности.

«Из постановления о привлечении Михаила Анатольевича в качестве обвиняемого следует, что дата совершения преступления – 28 января 2016 г. Именно в эту дату, по мнению следствия, были перечислены денежные средства, а у потерпевшего в эту дату похищены», – сказала в суде представитель Абызова. По тяжкому преступлению, к которому относится инкриминируемая ч. 4 ст. 159 УК, срок давности составляет 10 лет с момента совершения деяния.

Даже если Абызов откажется от прекращения производства по делу, то в УПК не предусмотрено содержания под стражей лица по истечении сроков давности, отметила адвокат. Защитник также пожаловалась, что с момента этапирования Абызова из колонии в Республике Коми в московский изолятор «Кремлевский централ» следственных действий, кроме одного допроса, с ним не проводилось.

Ущерб по новому делу Михаила Абызова составляет более 300 млн рублей

Общество

Как предположил собеседник, возможно, следствие готовит перед окончанием сроков для Абызова «сюрпризы», но пока новых обвинений экс-министру не предъявлялось.

В начале октября Тверской суд Москвы санкционировал избрание меры пресечения в виде заключения под стражу Абызова. Бывшему чиновнику было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере 11 сентября. Ущерб по новому уголовному делу составляет более 300 млн руб., рассказывал «Ведомостям» близкий к следствию источник.

По версии следствия, Абызов, пользуясь своим служебным положением, оказал давление на институт развития венчурного рынка, чтобы простимулировать финансирование в американскую компанию. Речь идет об инвестициях Российской венчурной компании (РВК) в американскую Alion Energy.

Абызов в суде заявлял, что его инвестиции в американскую компанию носили легальный характер. По его словам, это подтверждается представленными еще на госслужбе налоговыми декларациями, в которых он добросовестно указывал информацию о долях в компаниях, которые совершали инвестиции. А свидетельские показания главы РВК Александра Повалко не содержат достаточных указаний на его причастность к хищению средств, отмечал экс-министр.

Абызова этапировали в московское СИЗО

Общество

Бывший чиновник также напомнил, что в марте 2024 г., также за инвестиции в Alion Energy, Таганский суд приговорил к шести годам общего режима члена правления РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича. Повалко Таганский райсуд Москвы в октябре 2024 г. приговорил к четырем годам общего режима, признав виновным в злоупотреблении служебным положением с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК).

Вину по предъявленному обвинению Абызов не признал.

Абызов был задержан еще в марте 2019 г. В декабре 2023 г. Преображенский суд признал бывшего министра виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве и хищении средств.

По версии следствия, в 2011–2014 гг. он, будучи министром, вместе с соучастниками, которые знакомы ему в том числе по работе в бизнесе, похитил 4 млрд руб. у «Сибэко» и компании «Региональные электрические сети», крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Руководство этими компаниями он оставил из-за перехода на госслужбу. Суд приговорил его к 12 годам и штрафу в размере 80 млн руб.

В октябре прошлого года Мосгорсуд признал приговор законным.

В конце ноября 2025 г. второй кассационный суд общей юрисдикции принял решение все-таки смягчить Абызову приговор. После выхода из колонии он сможет занимать руководящие должности на государственной службе. Но срок в 12 лет лишения свободы был оставлен в силе.

