Расследование нового уголовного дела против Михаила Абызова могут прекратить

Расследование нового уголовного дела против Михаила Абызова могут прекратитьНа этой неделе истекает срок давности привлечения осужденного экс-министра к ответственности
Уголовное преследование ранее осужденного экс-министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова по новому обвинению в мошенничестве с инвестициями в американскую компанию Alion Energy могут прекратить в конце января, узнали «Ведомости». На этой неделе (28 января) истекает срок давности привлечения его к ответственности, рассказал источник, знакомый с ходом расследования.
Эта информация также подтвердилась на заседании в Мосгорсуде, которое проходило 19 января. Суд в тот день рассматривал жалобу Абызова и его адвокатов на продление срока содержания под стражей до 15 марта. Апелляционная инстанция оставила его арест в силе. Сам Абызов принимать участия в заседании не стал. Вместе с тем его защита настаивала на том, что продление ареста их доверителю как минимум бессмысленно из-за истекающих сроков давности.
«Из постановления о привлечении Михаила Анатольевича в качестве обвиняемого следует, что дата совершения преступления – 28 января 2016 г. Именно в эту дату, по мнению следствия, были перечислены денежные средства, а у потерпевшего в эту дату похищены», – сказала в суде представитель Абызова. По тяжкому преступлению, к которому относится инкриминируемая ч. 4 ст. 159 УК, срок давности составляет 10 лет с момента совершения деяния.
Даже если Абызов откажется от прекращения производства по делу, то в УПК не предусмотрено содержания под стражей лица по истечении сроков давности, отметила адвокат. Защитник также пожаловалась, что с момента этапирования Абызова из колонии в Республике Коми в московский изолятор «Кремлевский централ» следственных действий, кроме одного допроса, с ним не проводилось.
Как предположил собеседник, возможно, следствие готовит перед окончанием сроков для Абызова «сюрпризы», но пока новых обвинений экс-министру не предъявлялось.
В начале октября Тверской суд Москвы санкционировал избрание меры пресечения в виде заключения под стражу Абызова. Бывшему чиновнику было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере 11 сентября. Ущерб по новому уголовному делу составляет более 300 млн руб., рассказывал «Ведомостям» близкий к следствию источник.
По версии следствия, Абызов, пользуясь своим служебным положением, оказал давление на институт развития венчурного рынка, чтобы простимулировать финансирование в американскую компанию. Речь идет об инвестициях Российской венчурной компании (РВК) в американскую Alion Energy.
Абызов в суде заявлял, что его инвестиции в американскую компанию носили легальный характер. По его словам, это подтверждается представленными еще на госслужбе налоговыми декларациями, в которых он добросовестно указывал информацию о долях в компаниях, которые совершали инвестиции. А свидетельские показания главы РВК Александра Повалко не содержат достаточных указаний на его причастность к хищению средств, отмечал экс-министр.
Бывший чиновник также напомнил, что в марте 2024 г., также за инвестиции в Alion Energy, Таганский суд приговорил к шести годам общего режима члена правления РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича. Повалко Таганский райсуд Москвы в октябре 2024 г. приговорил к четырем годам общего режима, признав виновным в злоупотреблении служебным положением с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК).
Вину по предъявленному обвинению Абызов не признал.
Абызов был задержан еще в марте 2019 г. В декабре 2023 г. Преображенский суд признал бывшего министра виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве и хищении средств.
По версии следствия, в 2011–2014 гг. он, будучи министром, вместе с соучастниками, которые знакомы ему в том числе по работе в бизнесе, похитил 4 млрд руб. у «Сибэко» и компании «Региональные электрические сети», крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Руководство этими компаниями он оставил из-за перехода на госслужбу. Суд приговорил его к 12 годам и штрафу в размере 80 млн руб.
В октябре прошлого года Мосгорсуд признал приговор законным.
В конце ноября 2025 г. второй кассационный суд общей юрисдикции принял решение все-таки смягчить Абызову приговор. После выхода из колонии он сможет занимать руководящие должности на государственной службе. Но срок в 12 лет лишения свободы был оставлен в силе.