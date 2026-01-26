Расследование нового уголовного дела против Михаила Абызова могут прекратить

Эта информация также подтвердилась на заседании в Мосгорсуде, которое проходило 19 января. Суд в тот день рассматривал жалобу Абызова и его адвокатов на продление срока содержания под стражей до 15 марта. Апелляционная инстанция оставила его арест в силе. Сам Абызов принимать участия в заседании не стал. Вместе с тем его защита настаивала на том, что продление ареста их доверителю как минимум бессмысленно из-за истекающих сроков давности.