«СПБ биржа» планирует запустить торги криптовалютами до конца 2026 года
«СПБ биржа» намерена начать организованные торги криптовалютами до конца 2026 г. Сейчас площадка создает необходимую инфраструктуру, включая расчетный цифровой депозитарий, сообщили РБК в компании.
Перечень криптовалют, доступных инвесторам, сформируют с учетом требований законодательства и правил Банка России. В частности, площадка намерена учитывать ограничения, предусмотренные для разных категорий инвесторов.
При выборе цифровых активов биржа также будет ориентироваться на баланс между ликвидностью инструментов и спросом на них со стороны участников рынка, добавили в пресс-службе.
В тот же день первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил, что криптовалюту не стоит рассматривать как панацею или «золотой билет» для инвестиций. Криптовалюта – высокорискованный и ненадежный финансовый инструмент, с которым можно работать только при понимании его природы и связанных с ним рисков, считает Чистюхин: тогда она может занять определенное место в составе диверсифицированного портфеля.
4 августа президент Владимир Путин подписал закон о легализации обращения криптовалют в России. Документ признал цифровые валюты имуществом, установил общие требования к их обороту и передал регулирование и надзор за рынком Банку России. Основные положения закона вступили в силу 1 сентября 2026 г. При этом криптообменники смогут работать без включения в реестр ЦБ до 1 июля 2027 г.