«СПБ биржа» планирует запустить торги криптовалютами до конца 2026 года

В тот же день первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил, что криптовалюту не стоит рассматривать как панацею или «золотой билет» для инвестиций. Криптовалюта – высокорискованный и ненадежный финансовый инструмент, с которым можно работать только при понимании его природы и связанных с ним рисков, считает Чистюхин: тогда она может занять определенное место в составе диверсифицированного портфеля.