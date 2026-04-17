В Думу внесли проект о наказании за незаконный оборот цифровой валюты
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий уголовное наказание за незаконный оборот криптовалют. Нарушением будет считаться оказание услуг по обмену цифровых валют без соответствующей лицензии Банка России, говорится в документе.
За обычное нарушение предусмотрены штраф в размере от 100 000 до 300 000 руб., либо принудительные работы сроком до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок со штрафом до 80 000 руб. Если деяние повлекло особо крупный ущерб, санкции ужесточаются: принудительные работы могут назначить на срок до пяти лет, а лишение свободы – до семи лет со штрафом, достигающим 1 млн руб.
При этом в законопроекте прописано, что крупным ущербом предлагается считать суммы от 3,5 млн руб., а особо крупным – превышающие 13,5 млн руб.
В пояснительной записке подчеркивается, что цель инициативы – обеспечить прозрачность рынка цифровых валют и минимизировать риски финансовых преступлений.
2 апреля в Госдуму внесли законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах». Документ вводит понятия «обращение цифровой валюты», «организация обращения цифровой валюты», «обращение цифровых прав» и «организация обращения цифровых прав». Поправки определяют круг лиц, имеющих право на организацию обращения цифровой валюты и цифровых прав, а также вводят правила допуска на рынок организаторов обращения валюты.
Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 июля 2026 г.