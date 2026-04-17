Мосбиржа начнет расчет индексов восьми криптовалют
Московская биржа анонсировала запуск расчета и публикации индексов восьми цифровых валют: соланы (MOEXSOL), рипла (MOEXXRP), догикоина (MOEXDOGE), трона (MOEXTRX), кардано (MOEXADA), бинанс‑коина (MOEXBNB), хайперликвида (MOEXHYPE) и чейнлинка (MOEXLINK). В будущем эти индикаторы могут послужить базовыми активами для различных финансовых инструментов, говорится в сообщении площадки.
Обновленная методика расчета индексов цифровых валют Мосбиржи начнет действовать с 23 апреля. Расчет будет опираться на курсы криптовалют, представленные на ведущих криптовалютных биржах.
Документ также уточняет порядок расчета индексов через цены зарубежных биржевых фондов. Ожидается, что это позволит повысить точность воспроизведения значений цен криптовалют. Подобный подход уже применяется при определении индексов биткойна и эфира.
Еще одно запланированное нововведение – переход на более частый расчет всех индексов цифровых валют. Вместо текущего режима – один раз в день с публикацией не позднее 18:00 мск – показатели будут обновляться каждые 15 секунд на протяжении всего торгового дня.
2 апреля в Госдуму внесли законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах». Документ вводит понятия «обращение цифровой валюты», «организация обращения цифровой валюты», «обращение цифровых прав» и «организация обращения цифровых прав». Поправки определяют круг лиц, имеющих право на организацию обращения цифровой валюты и цифровых прав, а также вводят правила допуска на рынок организаторов обращения валюты.
Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 июля 2026 г.