Инвестиции

Мосбиржа собирается запустить вечные фьючерсы на криптовалюты летом

Московская биржа собирается начать торги фьючерсами на новые криптовалюты в мае и запустить вечные фьючерсы на такие активы в июне – июле 2026 г. Об этом рассказала управляющий директор рынка деривативов площадки Мария Патрикеева на Биржевом форуме.

2 февраля главный менеджер по группе продуктов срочного рынка Мосбиржи Мария Силкина сообщила о планах площадки в 2026 г. ввести три новых криптоиндекса, которые будут отслеживать динамику криптовалют Solana, Ripple, Tron, и запустить фьючерсы на них.

Кроме того, биржа намерена рассмотреть возможность запуска вечных фьючерсов на биткойн и Ethereum – однодневных контрактов с автоматической пролонгацией.

В октябре 2025 г. Мосбиржа начала расчет и публикацию индекса с привязкой к стоимости Ethereum. Расчет индекса производится ежедневно в 12:30 мск на основе спотовых цен с криптовалютных бирж Binance, Bybit, OKX и Bitget.

