Мосбиржа собирается запустить вечные фьючерсы на криптовалюты летом

Московская биржа собирается начать торги фьючерсами на новые криптовалюты в мае и запустить вечные фьючерсы на такие активы в июне – июле 2026 г. Об этом рассказала управляющий директор рынка деривативов площадки Мария Патрикеева на Биржевом форуме.