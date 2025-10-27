Мосбиржа запустила расчет индекса Ethereum

Расчет индекса будет производиться ежедневно в 12:30 мск на основе спотовых цен с криптовалютных бирж Binance, Bybit, OKX и Bitget. Кроме того, с 27 октября расчет индекса Мосбиржи на биткойн также производится на основании спотовых цен, а не производных инструментов.