Мосбиржа запустила расчет индекса Ethereum
Московская биржа начала расчет и публикацию индекса с привязкой к стоимости Ethereum. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Расчет индекса будет производиться ежедневно в 12:30 мск на основе спотовых цен с криптовалютных бирж Binance, Bybit, OKX и Bitget. Кроме того, с 27 октября расчет индекса Мосбиржи на биткойн также производится на основании спотовых цен, а не производных инструментов.
9 октября управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень рассказал о планах площадки до конца 2025 г. запустить 10 криптовалютных индексов и фьючерсы на них. Новые бенчмарки будут отражать спотовую стоимость наиболее ликвидных цифровых валют. Список монет площадка не раскрыла. Сообщалось, что расчет индексов на спот-цены биткойна и эфира начнется 27 октября.
По данным CoinMarketCap, в десятку наиболее ликвидных криптовалют за последние 30 дней включены USDT, биткойн, эфир, USDC, BNB, Solana, First Digital USD, XRP, Ark of Panda и Dogecoin. Площадка рассчитывает индекс производных финансовых инструментов биткойна, отражающий стоимость деривативов на пару BTC/USDT на крупнейших криптобиржах.
Крекотень уточнил, что до конца 2025 г. ожидается запуск на Мосбирже новых фьючерсов на страновые фондовые индексы, в первую очередь Китая, Бразилии, ЮАР, Аргентины и Саудовской Аравии.