Мосбиржа запустит фьючерсы на монеты Solana, Ripple и Tron
В 2026 г. Мосбиржа намерена ввести три новых криптоиндекса, которые будут отслеживать динамику криптовалют Solana, Ripple и Tron. Также планируется запуск фьючерсов на эти монеты. Кроме того, биржа рассматривает возможность появления вечных фьючерсов на биткойн и Ethereum. Об этом РБК сообщила главный менеджер по группе продуктов срочного рынка площадки Мария Силкина.
Она пояснила, что фьючерсы запускаются на основе базовых активов и в случае с российским срочным рынком этими активами станут соответствующие индексы.
Фьючерсы не могут быть запущены без базового актива, добавила Силкина. По ее словам, сначала должны появиться индексы, которые будут рассчитываться и публиковаться, и только после этого можно будет запустить фьючерсы. Новые фьючерсы будут расчетными, то есть без поставки базового актива. Это соответствует требованиям Банка России и текущей регуляторике.
Инструменты срочного рынка, отслеживающие динамику криптоактивов, будут доступны только квалифицированным инвесторам в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, Силкина сообщила, что в 2026 г. Мосбиржа планирует рассмотреть возможность запуска вечных фьючерсов на биткойн и Ethereum – однодневных контрактов с автоматической пролонгацией.
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2026 г. достиг 131,1 трлн руб. Торги акциями, депозитарными расписками и паями составили 2,2 трлн руб., среднедневной объем – 89,7 млрд руб. Объем операций с корпоративными, региональными и государственными облигациями достиг 1,9 трлн руб. при среднедневном показателе 97,8 млрд руб.