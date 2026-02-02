Мосбиржа запустит фьючерсы на монеты Solana, Ripple и Tron

Фьючерсы не могут быть запущены без базового актива, добавила Силкина. По ее словам, сначала должны появиться индексы, которые будут рассчитываться и публиковаться, и только после этого можно будет запустить фьючерсы. Новые фьючерсы будут расчетными, то есть без поставки базового актива. Это соответствует требованиям Банка России и текущей регуляторике.